Оккупанты устроили вечерний обстрел Харькова, после "прилетов" начался пожар

Российские оккупационные войска вечером в пятницу, 8 июля, устроили обстрел Харькова и области.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Подробности
Сообщается, что взрывы также слышны и в Харьковской области. Ракеты традиционно запускали из российского Белгорода.
Несколько взрывов прогремело как в самом Харькове, так и в Харьковской области, в частности в городе Мерефа. Вскоре появилась информация о том, что в результате "прилетов" в области начался пожар.
Минувшая ночь в Харькове впервые за несколько недель прошла без обстрелов. Но за день до этого противник массированно ударил по Немышлянскому району, повредив дома, гаражи и контейнеры.
Обстановка
- В четверг, 7 июля, российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Местные жители сообщают о 5-6 "прилетах".
- 6 июля армия международного преступника Владимира Путина совершила циничный и варварский обстрел харьковского педагогического университета.
- На днях телеведущая Василиса Флорова показала в Instagram жуткое видео попадания ракеты в ее родной двор в Харькове. Также звезда прикрепила фото последствий прихода жалкого "русского мира".