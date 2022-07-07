РФ завдала відразу кілька ракетних ударів по Харкову (фото, відео) – оновлено

Над містом три стовпи диму

У Харкові "прильоти". Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 7 липня, російські окупанти завдали кілька ракетних ударів по Харкову. Місцеві жителі повідомляють про 5-6 "прильотів". Подробиці з'ясовуються.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Щонайменше шість попадань у різних районах міста. Від обстрілів спалахнуло кілька пожеж — над Харковом три стовпи диму.

Сигналів повітряної тривоги не було.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдали ударів по одному з районів Харкова.

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Попередньо – реактивними системами залпового вогню. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, на цю хвилину від російських обстрілів постраждали 3 осіб. Інформація оновлюється.

"Просимо жителів Харкова бути максимально обережними, без нагальної потреби не перебувайте на вулицях міста. Адже ворог б’є підступно, вражаючи житлові райони та цивільну інфраструктуру. На місцях влучань працюють усі профільні служби: рятувальники, медики та правоохоронці", – заявив Синєгубов.

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Зеленський розповів, яке варварство скоїла Росія у Харкові

6 липня армія міжнародного злочинця Володимира Путіна здійснила цинічний та варварський обстріл харківського педагогічного університету. Традиційне вечірнє звернення лідера України розмістив Офіс президента.

"Сьогодні в Харкові російським ракетним ударом було зруйновано педагогічний університет – головний корпус, лекторії, університетський музей, наукова бібліотека. Це з точністю до 100% характеризує російське вторгнення. Якщо давати визначення тому, що таке варварство, цей удар підходить найбільше. Тільки ворог цивілізованості й людяності може робити такі речі – бити ракетами по університету, по педагогічному університету", – резюмував Зеленський.