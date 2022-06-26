РФ двічі вдарила по Черкасах (фото)

У неділю, 26 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Черкасах. Було чути два вибухи. Інформація поки що уточнюється.

Про це повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Друзі! Маємо два вибухи в районі Черкас. Деталі з'ясовуємо. Залишайтеся в укриттях! Не публікуйте фото та відео. Не повідомляйте локації. Від цього залежить наша безпека!" – написав він.

Небо над Черкасами

Сьогодні вранці ворог обстріляв Київ, російська ракета влучила у багатоповерхівку, яка знаходиться на Лук'янівці. Про це повідомили у ДСНС України на своїй сторінці у Facebook.

За словами рятувальників, 7-річну дівчинку дістали з-під завалів та за допомогою медичних нош транспортували і передали медичним працівникам до Охматдиту. Її 38-річну маму рятувальники витягли з-під руїн будинку.

Як стало відомо, постраждалу дівчинку звати Євгенія. Її мама Катерина – громадянка РФ, але вже 10 років живе в Україні, де вийшла заміж та народила дитину. За словами одного з джерел, паспорт Катерини знайшли на вулиці, посічений уламками. Батько сім'ї – 37-річний Олексій – загинув.

Як заявив голова Нацполіції Ігор Клименко, внаслідок обстрілу будинку у Шевченківському районі столиці поранено п'ятьох осіб. Реклама

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що загалом з будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, евакуювали 25 мешканців.