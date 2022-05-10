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Путін не зміг перемогти Україну до 9 травня через серйозну помилку – британська розвідка

Павло Заяць Павло Заяць
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10 травня, 09:36
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У Кремлі розраховували на "найкращий сценарій" – легку перемогу з мінімальними витратами
Путін припустився помилки при плануванні війни в Україні, зазначили в британській розвідці
Путін припустився помилки при плануванні війни в Україні, зазначили в британській розвідці / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін на параді у Москві 9 травня не зміг оголосити про велику перемогу в Україні, оскільки армія РФ серйозно недооцінила супротивника.

Про це йдеться у повідомленні в Twitter Міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

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"Недооцінка Росією опору України та планування за "найкращим сценарієм" призвели до очевидних оперативних помилок, не дозволивши президенту Путіну оголосити про значний військовий успіх в Україні на параді на честь Дня перемоги 9 травня", – наголошується в повідомленні.

У британській розвідці вважають, що план вторгнення Росії "був заснований на помилковому припущенні, що вона зустріне обмежений опір і зможе швидко оточити та обійти населені пункти".

"Це припущення спонукало армію Росії спробувати застосувати у початковій фазі операції підхід, призначений для досягнення швидкої перемоги з мінімальними витратами. Цей прорахунок призвів до непомірних втрат та подальшого послаблення оперативної уваги Росії", – йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.

Путін 9 травня не оголосив мобілізацію та війну Україні

Президент Росії Володимир Путін 9 травня виступив із промовою у Москві на параді з нагоди Дня перемоги. Головною темою виступу стала так звана "спецоперація", проте, всупереч очікуванням, Путін у своїй промові не оголосив мобілізацію та офіційну війну Україні.

Путін зокрема заявив, що вторгнення в Україну було вимушеним, оскільки Київ нібито вів підготовку "до чергової каральної операції на Донбасі, до вторгнення на наші історичні землі, включаючи Крим".

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"Росія дала попереджувальну відсіч агресії. Це було вимушене, своєчасне та єдине правильне рішення. Рішення суверенної, сильної, самостійної країни", – наполягає президент РФ.

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ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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