Путін не зміг перемогти Україну до 9 травня через серйозну помилку – британська розвідка

Президент Росії Володимир Путін на параді у Москві 9 травня не зміг оголосити про велику перемогу в Україні, оскільки армія РФ серйозно недооцінила супротивника.

Про це йдеться у повідомленні в Twitter Міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Latest Defence Intelligence update on the situion in Ukraine – 10 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/l07FXELmoB



?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/1c0D5OtBGX