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Путин не смог победить Украину к 9 мая из-за серьезной ошибки – британская разведка

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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10 мая, 09:36
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В Кремле рассчитывали на "самый лучший сценарий" – легкую победу с минимальными затратами
Путин допустил ошибку при планировании войны в Украине, отметили в британской разведке
Путин допустил ошибку при планировании войны в Украине, отметили в британской разведке / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин на параде в Москве 9 мая не смог объявить о большой победе в Украине, поскольку армия РФ серьезно недооценила противника.

Об этом говорится в сообщении в Twitter Министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

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"Недооценка Россией сопротивления Украины и планирование по "самому лучшему сценарию" привели к очевидным оперативным ошибкам, не позволив президенту Путину объявить о значительном военном успехе в Украине на параде в честь Дня победы 9 мая", – отмечается в сообщении.

В британской разведке полагают, что план вторжения России "был основан на ошибочном предположении, что она встретит ограниченное сопротивление и сможет быстро окружить и обойти населенные пункты".

"Это предположение побудило армию России попытаться применить в начальной фазе операции подход, предназначенный для достижения быстрой победы с минимальными затратами. Этот просчет привел к непомерным потерям и последующему ослаблению оперативного внимания России", – говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Путин 9 мая не объявил мобилизацию и войну Украине

Президент России Владимир Путин 9 мая выступил с речью в Москве на параде по случаю Дня победы. Главной темой выступления стала так называемая "спецоперация", однако, вопреки ожиданиям, Путин в своей речи не объявил мобилизацию и официальную войну Украине.

Путин, в частности, заявил, что вторжение в Украину было вынужденным, поскольку Киев якобы вел подготовку "к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым".

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"Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны", – настаивает президент РФ.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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