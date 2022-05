Путин не смог победить Украину к 9 мая из-за серьезной ошибки – британская разведка

Президент России Владимир Путин на параде в Москве 9 мая не смог объявить о большой победе в Украине, поскольку армия РФ серьезно недооценила противника.

Об этом говорится в сообщении в Twitter Министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 May 2022



