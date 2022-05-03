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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Путін готував для Януковича найбільший жах у житті

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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3 травня, 23:16
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Бігний президент нібито дуже боїться повертатися до Києва
Путіну не вдалося повернути Януковича на Банкову / Колаж "Сьогодні"
Путіну не вдалося повернути Януковича на Банкову / Колаж "Сьогодні"

В перші дні вторгнення Росії до нашої країни з'явилася інформація про повернення до Києва президента-втікача Віктора Януковича, якого міжнародний злочинець Володимир Путін зібрався поставити на чолі маріонеткового уряду окупованої України. Були відомості, що за наказом Путіна, Янукович перебував у Сухолуччі і очікував подальших вказівок щодо прийняття керівництва країною. На думку київських експертів, це був найстрашніший жах Януковича.

Про цей жах розповів телеведучій Наташі Влащенко на каналі "Україна 24" радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, автор книги "Боягуз, який змінив нашу історію". Це видання поки не вийшло через війну.

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Кошмар Януковича

"Знаючи характер Януковича і розуміючи цю людину більш-менш непогано, я можу вам сказати, що нічого кошмарнішого для Януковича, ніж повернення до Києва, я навіть важко можу собі уявити. У 2014 році нам пощастило, що Янукович такий сцикун", – вважає Денисенко.

"Це мало бути таке вишукане знущання Володимира Путіна над Віктором Януковичем, щоб сказати йому: "Вітя, тепер ти йдеш на Банкову". Він падатиме, вмиратиме, хапатиметься за серце. У нього зараз все гаразд, у нього є гроші, у нього є відносно молода дружина, у нього є дитина, якісь яхти. У нього життя склалося, він хоче сидіти там, жувати свої золоті батони і щоб його ніхто не чіпав", – упевнений Денисенко.

Неіснуюча істота

На початку війни було багато повідомлень, що Янукович прилетів до Мінська. Денисенко вважає, що навіть такий переліт для президента-втікача був би жахливим. Тому радник упевнений, що навіть теоретично Януковича росіяни не могли б поставити на якісь керівні посади в Україні. Окрім цього, Путін ненавидить Януковича.

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"Він зламав ситуацію Путіну у 2014 році, коли на Харківському сепаратистському з'їзді він не з'явився, коли просто не прийшов на нього та зламав взагалі всю історію. Путін його не те, що зневажає, це для нього просто порох і попіл. Тобто це неіснуюча істота, яку просто тримають, щоб іноді витягувати, як чорт з табакерки. Тож чи міг Янукович приїхати до Сухолуччя? Ну теоретично я можу дати 10%, що таке могло бути. Але чи хтось міг уявити, що Януковича ставитимуть на гауляйтера України – ні, це не могло навіть теоретично бути ", – каже Денисенко.

Доля Януковича

  • 8 березня екс-президент України Віктор Янукович звернувся з посланням до українців, а також до президента Володимира Зеленського. Нібито висловлюючи "жаль", він навіть визнав, що не є "легітимним" президентом, як заявляли його адвокати.
  • 11 лютого Євросоюз продовжить санкції проти екс-президента Віктора Януковича, який втік, а також його оточення.
  • У січні цього року слідчі Державного бюро розслідувань повідомили Януковичу про підозру у державній зраді через підписання Харківських угод про розміщення Чорноморського флоту РФ у Криму. Це вже друга справа про держзраду, яку порушили проти екс-президента.

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