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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Путин готовил для Януковича наибольший кошмар в жизни

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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3 мая, 23:16
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Беглый президент якобы очень боится возвращаться в Киев
У Путина не получилось вернуть Януковича на Банковую / Коллаж "Сегодня"
У Путина не получилось вернуть Януковича на Банковую / Коллаж "Сегодня"

В первые дни вторжения России в нашу страну появилась информация о готовящемся возвращении в Киев президента-беглеца Виктора Януковича, которого международный преступник Владимир Путин собрался водрузить во главе марионеточного правительства оккупированной Украины. Были сведения, что по приказу Путина, Янукович находился в Сухолучье и ожидал дальнейших указаний по принятию руководства страной. По мнению киевских экспертов, это был самый страшный кошмар Януковича.

Об этом кошмаре рассказал телеведущей Наташе Влащенко на канале "Украина 24" советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, автор книги "Трус, который изменил нашу историю". Это издание пока не вышло из-за начавшейся войны.

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Кошмар Януковича

"Зная характер Януковича и понимая этого человека более или менее неплохо, я могу вам сказать, что ничего более кошмарного для Януковича, чем возвращение в Киев, я даже тяжело могу себе представить. В 2014 году нам повезло, что Янукович такой сцикун", – считает Денисенко.

"Это должно было быть такое изысканное издевательство Владимира Путина над Виктором Януковичем, чтобы сказать ему: "Витя, теперь ты идешь на Банковую". Он будет падать, умирать, хвататься за сердце. У него сейчас все хорошо, у него есть деньги, у него есть относительно молодая жена, у него есть ребенок, какие-то яхты. У него жизнь сложилась, он хочет сидеть там, жевать свои золотые батоны и чтобы его никто не трогал", – уверен Денисенко.

Несуществующее существо

В начале войны было много сообщений, что Янукович прилетел в Минск. Денисенко считает, что даже такой перелет для президента-беглеца был бы ужасом. Поэтому советник уверен, что даже теоретически Януковича россияне не могли бы поставить на какие-либо руководящие должности в Украине. Кроме этого, Путин ненавидит Януковича.

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"Он сломал ситуацию Путину в 2014 году, когда на Харьковском сепаратистском съезде он не появился, когда просто не пришел на него и сломал вообще всю историю. Путин его не то, что презирает, это для него просто прах и пепел. То есть это несуществующее существо, которое просто держат, чтобы иногда вытаскивать, как черта из табакерки. Поэтому мог ли Янукович приехать в Сухолучье? Ну, теоретически я могу дать 10%, что такое могло быть. Но мог ли кто-то представить, что Януковича будут ставить на гауляйтера Украины – нет, это не могло даже теоретически быть", – говорит Денисенко.

Судьба Януковича

  • 8 марта беглый экс-президент Украины Виктор Янукович обратился с посланием к украинцам, а также к президенту Владимиру Зеленскому. Якобы выражая "сострадание", он даже признал, что не является "легитимным" президентом, как заявляли его адвокаты.
  • 11 февраля Евросоюз продлит санкции против беглого экс-президента Виктора Януковича,а также его окружения.
  • В январе этого года следователи Государственного бюро расследований сообщили Януковичу о подозрении в государственной измене из-за подписания Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота РФ в Крыму. Это уже второе дело о госизмене, которое возбудили против экс-президента.

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