Прямо в пекло! ЗСУ розгромили штурмову групу окупантів у Сєвєродонецьку

Деякі російські солдати зі складу 7 бригади РФ ліквідовані

Українські захисники взяли в полон та ліквідували окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

У Сєвєродонецьку українські захисники розбили штурмову групу 7 бригади російських окупантів. Внаслідок цього десантники 81 бригади взяли в полон двох солдатів. Також деяких супротивників ліквідували.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

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"Розгромлено штурмову групу 7 бригади ЗС РФ у Сєвєродонецьку. Десантники 81 бригади взяли в полон двох солдатів: громадянина РФ Артема Хохлома та жителя окупованих територій Григорія Гуджієва", – розповів він.

Також деяких окупантів зі складу 7 бригади РФ ліквідовано.

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"Втекли під гуркіт гармат": подробиці розгрому окупантів на Донбасі

В Луганській області українські військові розбили окупантів, які намагалися прорватися через річку Сіверський Донець біля села Білогорівка. Про це розповів у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

"Блискуча перемога української армії на Сіверському Донці! Російський наступ під селами Білогорівка, Серебрянка Луганської області та селом Дронівка Донецької області повністю розгромлений. Сьогодні на власні очі спостерігав відхід та втечу російських військ з плацдарму біля села Білогорівка", – пише журналіст.

За його словами, 8 діб поспіль російські війська намагалися прорватись через річку Сіверський Донець і створили три плацдарми.

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"Але стійкість української піхоти, героїчна атака наших танкістів, потужні удари артилерії з корегуванням дронів, пуски протитанкових ракетних комплексів дозволили зупинити російські війська та завдати їм важких втрат, і росіяни просто не витримали бою. Російські війська були вибиті поступово з кожного плацдарму, і сьогодні я мав честь бачити, як тікають під гуркіт українських гармат російські танки від Білогорівки", – розповів Бутусов.

Журналіст додав, що ця невдала спроба вартувала російській армії біля 100 одиниць бойової техніки, сотні знищених військових.

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