Просування ЗСУ та ракетні обстріли: що відбувається на півдні України

Гуменюк розповіла про ситуацію на південному фронті

/ Фото: Колаж: Сьогодні

ЗСУ поступово просуваються вперед на півдні України та звільняють її територію від загарбників. Про це розповіла начальник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу.

Наші війська просуваються Півдні повільно, але впевнено, зберігаючи тишу. Там, де звільняються території, там спочатку закріплюються українські сили та лише потім про це оголошується, розповіла вона.

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На суші ворог не має успіхів у просуванні, тому зараз використовує тактику авіаційних та ракетних ударів. Сьогодні вранці на світанку знову був ракетний удар по Нововоронцовці та ще кільком громадам у Херсонській області. Жертв попередньо немає, але обставини ще уточнюються.

Є інформація, що місцеві жителі поблизу Інгульця на польових роботах підірвалися на залишках касетного снаряда, одна людина загинула, друга поранена. Це говорить про те, що ворог продовжує використовувати заборонені касетні снаряди, які не вибухають одразу.

Також є обстріл по лінії фронту між Миколаївською та Херсонською областю. Періодично прилітають тяжкі артилерійські снаряди. Частина людей евакуювалася, решта вже знає, як і куди ховатися під час обстрілу, тому жертв немає.

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Над Зміїним підняли прапор України

Гуменюк також повідомила, що операцію зі звільнення острова Зміїний завершено, над ним піднято український прапор.

"Прапор України на острові Зміїний встановлено. Військова операція завершена і зараз територію знову повернуто під юрисдикцію України" – сказала Гуменюк.

Нагадаємо, вранці 30 червня з'явилися неофіційні повідомлення про те, що російські окупаційні війська покинули острів Зміїний у Чорному морі, підірвавши залишки техніки. У Міноборони РФ також оперативно підтвердили звільнення з острова, намагаючись видати його за "жест доброї волі".

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Проте наш головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розвіяв байки росіян та пояснив, що окупантів прогнали з острова артилерійські, ракетні та авіаційні удари українських військових. Таку ж інформацію надали у Пентагоні .