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Останній бій у квітні! Піонтковський озвучив план Путіна

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25 березня, 20:53
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Москва має ще одну можливість поповнити лави російських окупантів
Путін готовий до останнього відправляти росіян на бійню в Україну / Колаж "Сьогодні"
Путін готовий до останнього відправляти росіян на бійню в Україну / Колаж "Сьогодні"

Міжнародний військовий злочинець Володимир Путін використовує всі шанси для просування в Україні і кине сюди останні сили у вигляді призовників. Це може статися після 1 квітня.

Про це розповів російський політолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю Наташі Влащенко на телеканалі Україна 24.

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Останній бій у квітні

На думку експерта, зараз триває підготовка громадської думки, щоб росіяни легше відпустили своїх синів на нікому не потрібну війну.

"Він збере ще нещасних строковиків і кине в останню спробу атаки захоплення міста. Ось це у квітні буде обов'язково. Навіть є дуже тривожні чутки, але вся історія злочину путінського режиму робить такий сценарій ймовірним. Адже чому мобілізацію не оголошено досі? Тому що коли вони заговорили про неї після провалу перших днів, з'ясувалося, що суспільство категорично проти. Значить, треба суспільство підготувати", – вважає Андрій Піонтковський.

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Ситуація в армії РФ

  • На сторінці Сил оборони Запорізького краю у Facebook з'явилася інформація, що у Мелітополі 70 російських військових влаштували бунт та відмовилися брати участь у бойових діях проти України.
  • Раніше була інформація, що близько 600 російських морпіхів відмовилися воювати проти України.
  • Радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив під час брифінгу 25 березня, що окупанти практично припинили використовувати пілотовану авіацію в Україні, але запустили безпілотники для розвідки. ЗСУ знищила батальйонну групу 200-ї окремої мотострілецької бригади РФ – із майже 650 військових залишилося троє.
  • Проте у Генеральному штабі ЗСУ вважають, що окупанти готуються до нових наступів на позиції наших військових

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ББМ ББМ
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6
Артилерія Артилерія
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Засоби ППО Засоби ППО
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8
РСЗВ РСЗВ
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Цистерни ГММ Цистерни ГММ
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10
БПЛА БПЛА
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11
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Транспорт Транспорт
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Наталія Пісоцька – вихователька центру реабілітації дітей-сиріт у Чернігові. Майже місяць прожила з 30-ма малюками (від 3-х років) у підвалах, доглядала їх, заспокоювала, коли місто запекло бомбили. Зуміла за допомогою військових вивезти дітей до Карпат, одного з місцевих санаторіїв. Читайте розповідь цієї дивовижної жінки, клікнувши тут.
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