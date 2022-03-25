Последний бой в апреле! Пионтковский озвучил план Путина

Москва имеет еще одну возможность пополнить ряды российских оккупантов

Путин готов до последнего отправлять россиян на бойню в Украину / Коллаж "Сегодня"

Международный военный преступник Владимир Путин использует все шансы для продвижения в Украине и бросит сюда последние силы в виде призывников. Это может произойти после 1 апреля.

Об этом рассказал российский политолог Андрей Пионтковский в интервью Наташе Влащенко на канале Украина 24.

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Последний бой в апреле

По мнению эксперта, сейчас идет подготовка общественного мнению, чтобы россияне легче отпустили своих сыновей на никому не нужную войну.

"Он соберет еще несчастных срочников и бросит в последнюю попытку атаки овладеть городами. Вот это в апреле будет обязательно. Даже есть очень тревожные слухи, но вся история преступления путинского режима делает такой сценарий вероятным. Ведь почему мобилизация не объявлена до сих пор? Потому что, когда они заговорили о ней после провала первых дней, выяснилось, что общество категорически против. Значит надо общество подготовить", – считает Андрей Пионтковский.

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Ситуация в армии РФ