Последний бой в апреле! Пионтковский озвучил план Путина

Международный военный преступник Владимир Путин использует все шансы для продвижения в Украине и бросит сюда последние силы в виде призывников. Это может произойти после 1 апреля.
Об этом рассказал российский политолог Андрей Пионтковский в интервью Наташе Влащенко на канале Украина 24.
Последний бой в апреле
По мнению эксперта, сейчас идет подготовка общественного мнению, чтобы россияне легче отпустили своих сыновей на никому не нужную войну.
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"Он соберет еще несчастных срочников и бросит в последнюю попытку атаки овладеть городами. Вот это в апреле будет обязательно. Даже есть очень тревожные слухи, но вся история преступления путинского режима делает такой сценарий вероятным. Ведь почему мобилизация не объявлена до сих пор? Потому что, когда они заговорили о ней после провала первых дней, выяснилось, что общество категорически против. Значит надо общество подготовить", – считает Андрей Пионтковский.
Ситуация в армии РФ
- На странице Сил обороны Запорожского края в Facebook появилась информация, что в Мелитополе 70 российских военных устроили бунт и отказались принимать участие в боевых действиях против Украины.
- Раньше была информация, что около 600 российских морпехов отказались воевать против Украины.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил во время брифинга 25 марта, что оккупанты практически перестали использовать пилотированную авиацию в Украине, но запустили беспилотники для разведки. ВСУ уничтожила батальонную группу 200-й отдельной мотострелковой бригады РФ – из почти 650 военных осталось трое.
- Однако в Генеральном штабе ВСУ считают, что оккупанты готовятся к новым наступлениям на позиции наших военных.