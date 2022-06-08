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"Підвал смерті" під Черніговом: Венедіктова назвала перші імена причетних військових РФ (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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8 червня, 21:06
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300 осіб майже три тижні насильно утримували у нелюдських умовах
Венедіктова назвала імена військових, причетних до звірств під Черніговом.
Венедіктова назвала імена військових, причетних до звірств під Черніговом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські правоохоронці ідентифікували вже 9 російських військовослужбовців, що влаштували підвал смерті в селі Ягідне поблизу Чернігова. Всім їм повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Через їхні дії в Ягідному загинули 27 цивільних.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова в Facebook.

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Звірства в Ягідному

В березні окупанти зігнали понад 300 осіб в тісний підвал сільської школи. В освітньому закладі був облаштований російський штаб, тож цивільні стали їхнім "живим щитом" – гарантією ненападу. Наймолодшому бранцю було 1,5 місяця, найстаршому – 93. Всього в підземеллі було 77 дітей.

Їх насильно утримували в нелюдських умовах: тіснота і задуха, цілковита темрява, голод і спрага, повна антисанітарія. Через це у підвалі з 9 по 28 березня померли 10 цивільних мешканців. Також в цей час у Ягідному російськими військовими було вбито ще 17 осіб. Реєстр смертей полонені мешканці вели прямо на стіні підвалу. Ховати менше п’яти небіжчиків російські військові не дозволяли.

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У підвалі школи жили 300 осіб. Фото: Ірина Венедіктова

Реєстр смертей полонені мешканці вели прямо на стіні підвалу. Фото: Ірина Венедіктова

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Хто вбивав цивільних під Черніговом

Докази причетності до злочинів зібрано щодо наступних окупантів:

  • Сиин-оол Суван – командир відділення 1 мінометного взводу мінометної батареї ВЧ 55115 РФ.
  • Айгарим Монгуш – рядовий 3-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ.
  • Назити Монгуш – сержант 2-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ.
  • Ересу Ооржак – єфрейтор 3-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ.
  • Аріан Хертек – рядовий 2-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ.
  • Саян Хомушко – рядовий 2-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ
  • Іван Ооржак – військовослужбовець 3-го мінометного взводу мінометної батареї 2-ї механізованої бригади військової частини 55115 РФ.
  • Чаян Чинан – військовослужбовець 2-го мінометного взводу мінометної батареї 2-ї механізованої бригади військової частини 55115 РФ.
  • Кежік-оол Шактар-оол – військовослужбовець 1-го мінометного взводу мінометної батареї 2-ї механізованої бригади військової частини 55115 РФ.

Підозрювані. Фото: Ірина Венедіктова

Раніше ми писали, що під час окупації Чернігівської області росіяни захопили в полон сина української захисниці. Вони вимагали від військової дані про об'єкти ЗСУ в регіоні в обмін на звільнення дитини.

Сайт "Сьогодні" також писав, що точну кількість жертв у Чернігові встановити не вдасться, оскільки багато місцевих жителів зникли безвісти, люди горіли живцем.

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