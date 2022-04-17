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"Тримали у підвалі 400 людей, не було чим дихати". Що творили окупанти під Черніговом (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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17 квітня, 04:15
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Пенсіонерка Валентина розповіла, що у неї на подвір'ї стояла техніка окупантів, з якої пускали "гради"
Українка розповіла, як російські солдати окупували її село на Чернігівщині. Фото: колаж "Сьогодні"
Українка розповіла, як російські солдати окупували її село на Чернігівщині. Фото: колаж "Сьогодні"

Село Ягідне на Чернігівщині місяць було в окупації. Як розповідають місцеві жителі, російські солдати тримали людей у підвалі, де не було чим дихати.

Відповідне відео опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

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Пенсіонерка Валентина із села Ягідне розповіла, що у неї на подвір'ї стояла техніка окупантів, з якої пускали "гради". Загарбники тримали жінку в будинку, а потім відвели у підвал, де було 400 людей і не вистачало повітря.

"Такі вони погані були! Вони з нас знущалися. До обіду ще нічого, а після обіду вже п'яні, дитино моя. Бігали зі зброєю та хлопчаків наших із села вбили. Росіяни вони були ще не дуже погані, вони не дуже знущалися, а ці з Байкалу та Уралу знали одне слово – самогон. А у нас у селі самогон не женуть, та й п'яниць як таких немає", – розповіла пенсіонерка.

За словами Валентини, окупантів погано годували і їм доводилося красти яйця.

"А наших хлопчиків добре годували. Наші – орли, вони як зайшли, так сльози на очах... "- додала жінка.

У Тростянці окупанти знущалися з жителів – знайшли тіла двох мирних

У звільненому Тростянці виявлено тіла закатованих мирних жителів. Під час окупації міста російські військові викрадали та знущалися над цивільними. Правоохоронці проводять розслідування за фактом порушення законів війни. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

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"Військовослужбовці збройних сил РФ, в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення, під час окупації м. Тростянець викрадали та знущалися над мирними жителями. Після звільнення міста від російських військ 30 березня було виявлено два зв’язаних тіла з вогнепальними пораненнями", – йдеться у повідомленні.

Загиблими виявились місцеві жителі. Про їхнє зникнення повідомили родичі.

Прокуратура проводить розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Старший лейтенант Бондарук Віталій - офіцер ЗСУ, родом з Прикарпаття (с. Княжолука, Долинський район, Івано-Франківська обл.). Загинув при обороні Києва, вступивши в бій з переважаючими силами противника. Разом зі своїм підрозділом затримав ворога, давши можливість українським військам зайняти зручну позицію для контрнаступу. За особисту мужність отримав звання Герой України. Посмертно.

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