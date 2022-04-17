"Держали в подвале 400 человек, нечем было дышать". Что творили оккупанты под Черниговом (видео)

Пенсионерка Валентина рассказала, что у нее во дворе стояла техника оккупантов, из которой пускали "грады"

Украинка рассказала, как российские солдаты оккупировали ее село в Черниговской области. Фото: коллаж "Сегодня"

Село Ягодное Черниговской области месяц было в оккупации. Как рассказывают местные жители, российские солдаты держали людей в подвале, где нечем было дышать.

Соответствующее видео опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

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Пенсионерка Валентина из села Ягодное рассказала, что у нее во дворе стояла техника оккупантов, из которой пускали "грады". Захватчики держали женщину в доме, а затем отвели в подвал, где находилось 400 человек и не хватало воздуха.

"Такие они плохие были! Они над нами издевались. До обеда еще ничего, а после обеда уже пьяны, дитя мое. Бегали с оружием и мальчишек наших из села убили. Русские они были еще не очень плохие, они не очень издевались, а эти с Байкала и Урала знали одно слово – самогон. А у нас в селе самогон не гонят, да и пьяниц как таковых нет", – рассказала пенсионерка.

По словам Валентины, оккупантов плохо кормили и им приходилось воровать яйца.

"А наших мальчиков хорошо кормили. Наши – орлы, они как зашли, так слезы на глазах…" – добавила женщина.

В Тростянце оккупанты издевались над жителями – нашли тела двух мирных

В освобожденном Тростянце обнаружены тела замученных мирных жителей. Во время оккупации города русские военные похищали и издевались над гражданскими. Правоохранители проводят расследование по факту нарушения законов войны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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"Военнослужащие вооруженных сил РФ, в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения, во время оккупации г. Тростянец похищали и издевались над мирными жителями. После освобождения города от российских войск 30 марта было обнаружено два связанных тела с огнестрельными ранениями", – говорится в сообщении.