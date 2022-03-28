Під Ірпенем окупанти розстріляли сім'ю у цивільному авто – журналісти

Трагічна подія сталася 7 березня

Остання машина не встигла вчасно розвернутися, і по ній почали стріляти окупанти. Колаж "Сьогодні"

Під Ірпенем на Київщині окупанти розстріляли сім'ю у цивільному авто.

Відео опублікував німецький телеканал ZDF.

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Програма Frontal німецького телеканалу ZDF оприлюднила сюжет із відеозаписом із дрону, як російські солдати розстріляли мирного жителя на Житомирській трасі під Києвом. Подія сталася близько 14:00 7 березня.

На відео можна побачити, як три цивільні автомобілі їхали повз АЗС, за яким сховалися російські окупанти. Коли перший автомобіль наблизився до них і побачив бронетранспортер із екіпажем окупантів, він різко розвернувся та поїхав у зворотному напрямку.

Остання машина не встигла вчасно розвернутися і по ній почали стріляти окупанти. Водій вийшов із машини та підняв руки вгору. У цей час російські солдати з кулемета вбили водія. Після цього вони підійшли, обнишпорили автомобіль і відтягли тіло вбитого водія до узбіччя.

Ірпінь, Буча та Гостомель взяті у кільце Збройними силами України

У Бучі, Ірпені та Гостомелі Київської області бійці ЗСУ взяли в кільце російських окупантів . Про це повідомляє телеканал "Україна 24" із посиланням на Бучанську міську раду.

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"Ірпінь, Буча, Гостомель взяті у кільце Збройними силами України", – йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що Макарівська, Бучанська, Ірпінська та Дмирівська громади залишаються під обстрілами ворога.

Крім того, на окупованих територіях загарбники масово займаються мародерством. Військові РФ вриваються в будинки, шукають їжу та алкоголь, відстрілюють собак, худобу ріжуть на м'ясо.