Під Херсоном окупанти вкрали вантажівки з написом "Квочка"

Компанія просить усіх свідків повідомляти про пересування цих машин територією України

Окупанти можуть маскуватися під доставку продуктів. Колаж "Сьогодні"

Агрохолдинг "Авангард", виробник яєць торгової марки "Квочка", заявляє про те, що військові РФ вкрали на Херсонщині шість брендованих вантажівок. Номери цих автомобілів – опублікували.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"Брендовані вантажні автомобілі з написами "Квочка" були вкрадені російськими окупантами з птахофабрики "Чорнобаївська", яка опинилася в зоні окупації російськими військами. З якою метою були викрадені автомобілі, поки що невідомо, але очевидно вони можуть використовуватися для перевезення особового складу агресора", – сказано у повідомленні.

Компанія просить усіх, хто побачить брендовані автомобілі "Квочка" із зазначеними нижче номерами державної реєстрації, бути вкрай обережними та повідомляти про пересування цих вантажівок територією України до правоохоронних органів.

Окупанти можуть використовувати автомобілі з такими номерними знаками: АА9508ОО, КА2368СВ, КА2643ЕХ, АА958700, АА8971РР, АА9155ХС.

Окупанти вкрали унітаз у музеї

У Запорізькій області російські військові, окрім оргтехніки, вкрали мармуровий унітаз, що належав графам Поповим, з архітектурного музею-заповідника"Садиба Попова".

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Про це повідомила директор комплексу Ганна Головко.