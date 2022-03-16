Под Херсоном оккупанты украли грузовики с надписью "Квочка"

Компания просит всех свидетелей сообщать о передвижении этих машин по территории Украины

Оккупанты могут маскироваться под доставку продуктов. Коллаж "Сегодня"

Агрохолдинг "Авангард", производитель яиц торговой марки "Квочка", заявляет о том, что военные РФ украли в Херсонской области шесть брендированных грузовиков. Номера этих автомобилей – опубликовали.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"Брендированные грузовые автомобили с надписями "Квочка" были украдены российскими оккупантами из птицефабрики "Чернобаевская", которая оказалась в зоне оккупации российскими войсками. С какой целью были похищены автомобили, пока неизвестно, но очевидно они могут использоваться для перевозки личного состава агрессора или совершения провокаций", – сказано в сообщении.

Компания просит всех, кто увидит брендированные автомобили "Квочка" с указанными ниже номерами государственной регистрации, быть крайне осторожными и сообщать о передвижении этих грузовиков по территории Украины в правоохранительные органы.

Оккупанты могут использовать автомобили с такими номерными знаками: АА9508ОО, КА2368СВ, КА2643ЕХ, АА958700, АА8971РР, АА9155ХС.

Оккупанты украли унитаз в музее

В Запорожской области российские военные, помимо оргтехники, украли мраморный унитаз, который принадлежал графам Поповым, из архитектурного музея-заповедника "Усадьба Попова".

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Об этом сообщила директор комплекса Анна Головко.