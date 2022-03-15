Під Черніговом розбили батарею РСЗВ Росії, яка обстрілювала місто

Ворог підступно обстрілював саме житлові квартали міста

Під Черніговом розбили позиції ворога. / Фото: Колаж: Сьогодні

Біля Чернігова українські військові виявили батарею Реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) ворога, яка обстрілювала житлові квартали міста.

Про це повідомило у Facebook Оперативне командування "Північ".

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Станом на ранок, 15 березня, ситуація в зоні відповідальності підрозділів ОК "Північ" залишається контрольованою.

"Оборонцями Чернігова була виявлена батарея РСЗВ ворога, яка підступно обстрілювала житлові квартали міста", - йдеться в повідомленні.

Спостерігачі помітили, як батарея почала розгортатися для злочинних обстрілів. Але 10 хвилин роботи української артилерії швидко згорнула їхні плани.

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"Тепер на тому місці буде клумба", – підсумували захисники Чернігова.

Ситуація в Чернігові

У місті та на околицях тривають запеклі бої та обстріли. Люди намагаються покинути Чернігів, але гуманітарних коридорів немає.

Є інформація про чотирьох загиблих та трьох поранених через російські обстріли з групи громадян, які 9 березня пішки вибиралися із Чернігова.

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У Чернігові внаслідок нічних ударів, 11 березня, було зруйновано водопровідну мережу. Через це все місто залишилось без води, а комунальники не знають, де саме стався прорив.

У Чернігові за добу, 12 березня, піротехніки дістали 3 авіабомби з житлових масивів. Це авіабомби ОФАБ-500, які не розірвалися.

В результаті авіаудару в місті було зруйнувано гуртожиток, який спалахнув. Загинула щонайменше одна людина.

За даними Департаменту охорони здоров’я ОДА, з 24 лютого по 9 березня в боях на Чернігівщині загинула 171 людина, з них 77 – цивільні (можливо й більше, таку кількість тіл змогли доправити до моргу. – Ред.).