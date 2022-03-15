Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение

Под Черниговом разбили батарею РСЗО России, которая обстреливала город

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 марта, 10:41
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Враг коварно обстреливал именно жилые кварталы города
Под Черниговом разбили позиции врага.
Под Черниговом разбили позиции врага. / Фото: Коллаж: Сегодня

Возле Чернигова украинские военные обнаружили батарею Реактивных систем залпового огня (РСЗО) врага, которая обстреливала жилые кварталы города.

Об этом сообщило в Facebook Оперативное командование "Север".

Реклама

По состоянию на утро, 15 марта, ситуация в зоне ответственности подразделений ОК "Север" остается контролируемой.

"Защитниками Чернигова была обнаружена батарея РСЗО врага, коварно обстреливавшая жилые кварталы города", – говорится в сообщении.

Наблюдатели заметили, как батарея начала разворачиваться для преступных обстрелов. Но 10 минут работы украинской артиллерии быстро свернули их планы.

Реклама

"Теперь на том месте будет клумба", – подытожили защитники Чернигова.

Ситуация в Чернигове

В городе и в окрестностях продолжаются ожесточенные бои и обстрелы. Люди пытаются покинуть Чернигов, но гуманитарных коридоров нет.

Есть информация о четырех погибших и трех раненых из-за российских обстрелов из группы граждан, которые 9 марта пешком выбирались из Чернигова.

Реклама

В Чернигове в результате ночных ударов, 11 марта, была нарушена водопроводная сеть. Из-за этого весь город остался без воды, а коммунальщики не знают, где произошел прорыв.

В Чернигове за сутки, 12 марта, пиротехники достали 3 авиабомбы из жилых массивов. Это неразорвавшиеся авиабомбы ОФАБ-500.

В результате авиаудара в городе было разрушено общежитие, которое загорелось. Погиб по меньшей мере один человек.

По данным Департамента здравоохранения ОГА, с 24 февраля по 9 марта в боях на Черниговщине погиб 171 человек, из них 77 – гражданские (возможно и больше, такое количество тел смогли доставить в морг, – Ред.).

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Хмельницкой области в ДТП попал автобус с переселенцами – много жертв (фото) Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная В Хмельницкой области в ДТП попал автобус с переселенцами – много жертв (фото) Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Боевые действия
Подробнее
Все подробности
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Технологии
За рубежом
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Все новости
Последние новости
Показать еще
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Наши ангелы-хранители

Сержант Ханин Андрей Павлович. Защищая Волноваху Донецкой области, украинский воин уничтожил танк врага и около 10 оккупантов. Во время боя, получив ранения, помогал раненым побратимам и до последнего выполнял свой долг. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Истории подвигов
Несмотря на войну, добро всегда с нами. Потому что украинцы - люди, которые борются за свою землю и за тех, кого любят. На фото – 80-летняя бабушка из Ирпеня, спасшая своего любимца. После попадания в дом вражеского снаряда, она не стала бежать из квартиры, а первым делом схватила котенка, прикрыла собой и держала, пока наши военные не достали их из-под завалов. Герои рядом!
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять