Під Бучею троє чоловіків обслуговували окупантів: їх затримали за підозрою у держзраді

Під час окупації російськими солдатами смт Михайлівка-Рубежівка Бучанського району троє українців перейшли на бік ворога. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Telegram-каналі.
"Разом з солдатами РФ вони ходили зі зброєю в білих пов'язках по селищу. Заходили в будинки місцевих жителів і, погрожуючи застосуванням зброї, схиляли їх перейти на бік ворога. Підозрювані надавали окупантам продукти харчування, питну воду, медикаменти та необхідні речі. Також вони відібирали у місцевих жителів автомобілі та передали їх окупантам, допомагали з ремонтом викрадених транспортних засобів", – йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що зрадники України особисто супроводжували російську військову техніку, здавали окупантам відомості про маршрути пересування та відхід в обхід позицій ЗСУ у напрямку державного кордону України з Республікою Білорусь.
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За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратуриїм повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
Державна зрада проти України
- Неповнолітнього мешканця Бучанського району підозрюють у держзраді. Хлопець співпрацював і=з військовими РФ під час окупації.
- Народному депутату Іллі Киві повідомили підозру у державній зраді та публічних закликах до зміни меж території України. На основі зібраних доказів визначено, що Кива своїми діями та висловлюваннями завдав колосальної шкоди Україні.
- Заступника голови Бердянської РДА Запорізької області підозрюють у держзраді. Вона добровільно співпрацювала з російськими окупантами.
- Служба безпеки викрила громадянина України, який поширював вигідні Кремлю фейкові матеріали у ЗМІ та соціальних мережах. Також чоловік організовував акції за заздалегідь підготовленим сценарієм російських кураторів. Його дії мали розхитати внутрішньополітичну обстановку в нашій країні і створити "потрібну інформаційну картинку" для РФ.
- В Україні за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану каратимуть довічним ув'язненням з конфіскацією майна.