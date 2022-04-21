Під Бучею троє чоловіків обслуговували окупантів: їх затримали за підозрою у держзраді

Українці особисто супроводжували ворожу техніку та показували окупантам маршрути пересування

Українці допомагали окупантам / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час окупації російськими солдатами смт Михайлівка-Рубежівка Бучанського району троє українців перейшли на бік ворога. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Telegram-каналі.

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"Разом з солдатами РФ вони ходили зі зброєю в білих пов'язках по селищу. Заходили в будинки місцевих жителів і, погрожуючи застосуванням зброї, схиляли їх перейти на бік ворога. Підозрювані надавали окупантам продукти харчування, питну воду, медикаменти та необхідні речі. Також вони відібирали у місцевих жителів автомобілі та передали їх окупантам, допомагали з ремонтом викрадених транспортних засобів", – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що зрадники України особисто супроводжували російську військову техніку, здавали окупантам відомості про маршрути пересування та відхід в обхід позицій ЗСУ у напрямку державного кордону України з Республікою Білорусь.

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратуриїм повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Державна зрада проти України