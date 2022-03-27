По Львову випустили російські ракети, коли Байден перебував за 10 хвилин польоту снарядів від міста — Генштаб

Окупанти обстрілюють західну Україну ракетами

Окупанти активізувалися в обстрілах західної України/Фото: REUTERS/Tom Brenner, колаж: "Сьогодні"

Другий день поспіль російські окупанти вдаються до повітряного терору. По мирних українських містах летять десятки крилатих та балістичних ракет.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

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Окупанти пускають ракети із моря, суші та повітря із-за меж території України. Шість таких ракет сьогодні (26 березня — Ред.)випустили по Львову, влучивши у базу зберігання пального та по території бронетанкового заводу.

"Втім, зрозуміло, чому саме Львів став нині мішенню Путіна. Це промовистий політичний ляпас Президенту США, який саме в той час перебував у якихось 10 хвилинах польоту ракет окупантів від атакованого Львова. Після такого вчинку кремлівського фюрера саме час прийняти рішення і передати Україні сучасні зенітні ракетні комплекси західного виробництва, а також літаки F-15, F-16, або ж F-18! Щоб українські захисники неба на рівні билися із переважаючими силами противника, як у кількості, так і в технологічності озброєння. Ми самі закриємо небо, дайте нам трохи зброї", — йдеться в повідомленні.

За добу 26 березня Повітряні Сили Збройних Сил України збили всього один літак окупантів. Це через те, що ворог суттєво знизив авіаційну активність в повітряному просторі України і завдає масовані ракетні удари.

Натомість для проведення повітряної розвідки та дорозвідки об’єктів, по яких було завдано удари ракет, окупанти активно використовують безпілотні літальні апарати різних типів, від оперативно-тактичного рівня – до квадрокоптерів, які дедалі більше знищує українська ППО.

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Тож протягом доби, окрім згаданого літака, Повітряні Сили знищили щонайменше 12 БПЛА різних типів, 2 крилаті ракети. Є гарні новини і від Десантно-штурмових військ. Сьогодні воїни однієї з бригад ДШВ із переносних ракетних комплексів збили три крилаті ракети, що несли смерть українцям.

Активні дії у небі продовжує авіація Повітряних Сил, винищувачі патрулюють повітряний простір, здійснюючи перехоплення повітряних цілей, винищувальне прикриття військ та об’єктів. Ударна авіація продовжує завдавати ударів по військах рашистів на визначених напрямках.

Загалом за добу знищено:

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1 літак;

12 БПЛА різних типів;

5 крилатих ракет.

Ракета окупантів влучила у нафтобазу на Рівненщині

Російські окупанти влучили ракетою у військову нафтобазу поблизу міста Дубно. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

За його словами, це сталося під час другої повітряної тривоги на Рівненщині. Під час першої тривоги було збито безпілотник.

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