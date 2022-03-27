Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

По Львову випустили російські ракети, коли Байден перебував за 10 хвилин польоту снарядів від міста — Генштаб

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 березня, 01:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Окупанти обстрілюють західну Україну ракетами
Окупанти активізувалися в обстрілах західної України/Фото: REUTERS/Tom Brenner, колаж: "Сьогодні"
Окупанти активізувалися в обстрілах західної України/Фото: REUTERS/Tom Brenner, колаж: "Сьогодні"

Другий день поспіль російські окупанти вдаються до повітряного терору. По мирних українських містах летять десятки крилатих та балістичних ракет.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Реклама

Деталі

Окупанти пускають ракети із моря, суші та повітря із-за меж території України. Шість таких ракет сьогодні (26 березня — Ред.)випустили по Львову, влучивши у базу зберігання пального та по території бронетанкового заводу.

"Втім, зрозуміло, чому саме Львів став нині мішенню Путіна. Це промовистий політичний ляпас Президенту США, який саме в той час перебував у якихось 10 хвилинах польоту ракет окупантів від атакованого Львова. Після такого вчинку кремлівського фюрера саме час прийняти рішення і передати Україні сучасні зенітні ракетні комплекси західного виробництва, а також літаки F-15, F-16, або ж F-18! Щоб українські захисники неба на рівні билися із переважаючими силами противника, як у кількості, так і в технологічності озброєння. Ми самі закриємо небо, дайте нам трохи зброї", — йдеться в повідомленні.

За добу 26 березня Повітряні Сили Збройних Сил України збили всього один літак окупантів. Це через те, що ворог суттєво знизив авіаційну активність в повітряному просторі України і завдає масовані ракетні удари.

Натомість для проведення повітряної розвідки та дорозвідки об’єктів, по яких було завдано удари ракет, окупанти активно використовують безпілотні літальні апарати різних типів, від оперативно-тактичного рівня – до квадрокоптерів, які дедалі більше знищує українська ППО.

Реклама

Тож протягом доби, окрім згаданого літака, Повітряні Сили знищили щонайменше 12 БПЛА різних типів, 2 крилаті ракети. Є гарні новини і від Десантно-штурмових військ. Сьогодні воїни однієї з бригад ДШВ із переносних ракетних комплексів збили три крилаті ракети, що несли смерть українцям.

Активні дії у небі продовжує авіація Повітряних Сил, винищувачі патрулюють повітряний простір, здійснюючи перехоплення повітряних цілей, винищувальне прикриття військ та об’єктів. Ударна авіація продовжує завдавати ударів по військах рашистів на визначених напрямках.

Загалом за добу знищено:

Реклама
  • 1 літак;
  • 12 БПЛА різних типів;
  • 5 крилатих ракет.

Ракета окупантів влучила у нафтобазу на Рівненщині

Російські окупанти влучили ракетою у військову нафтобазу поблизу міста Дубно. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

За його словами, це сталося під час другої повітряної тривоги на Рівненщині. Під час першої тривоги було збито безпілотник.

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Дані на 10:00 26 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
16400
2
Літаки Літаки
117
3
Гелікоптери Гелікоптери
127
4
Танки Танки
575
5
ББМ ББМ
1640
6
Артилерія Артилерія
293
7
Засоби ППО Засоби ППО
51
8
РСЗВ РСЗВ
91
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
73
10
БПЛА БПЛА
56
11
Катери Катери
7
12
Транспорт Транспорт
1131
Докладніше
Історії звитяг
Старший лейтенант Дозірчий Дмитро. Здійснив подвиг вже в перший день війни, 24 лютого, поблизу міста Олешки Херсонської області. Ризикуючи життям, повів побратимів у відчайдушну атаку і прорвав оборону противника на мосту, забезпечивши вихід колон 59-ї ОМБР з оточення. За особисту мужність удостоєн звання Герой України.
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Олександр Подольський - сержант служби цивільного захисту ДСНС, пожежник. Рішуче кинувся у вогонь, намагаючись загасити пожежу у приватних будинках, прилеглих до ринку “Барабашово”, обстріляного окупантами. Рятуючи життя харків’ян, загинув сам - від уламків, викликаних новим обстрілом росіян.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Цитата дня

Зараз час ставати до роботи та відновлювати економіку. Для України важливе кожне підприємство, що продовжує працювати, а щоб ті, хто зупинили діяльність - її відновили.

Цитата на segodnya.ua
Юлія Свириденко Перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
38,99
33,41
37,04
26,00
-
33,00
35,00
23,37
-
33,40
37,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,41
37,04
26,00
-
39,97
39,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
23,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти