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Піррова перемога. Навіщо у "ДНР" заявили про плани зрівняти із землею "Азовсталь"

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19 травня, 09:01
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Кремлю не потрібне ще одне курортне місто на Чорному морі
Денис Пушилін заявив про плани перетворити Маріуполь в курортне місто.
Денис Пушилін заявив про плани перетворити Маріуполь в курортне місто. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росії не потрібне ще одне "місто-курорт", яке вона нібито планує створити у зруйнованому Маріуполі. Плани зрівняти із землею найбільший завод "Азовсталь" говорять про шкоду, яку російські війська завдали собі руйнуванням міста. Ця заява уособлює піррові перемоги, здобуті російськими військами у війні на території України.

Про таке повідомляє американський інститут досліджень війни (ISW).

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Деталі

18 травня російська окупаційна влада оголосила про плани знищити металургійний комбінат "Азовсталь" і перетворити Маріуполь на курортне місто, позбавивши Росію деяких з найважливіших економічних вигод, які вона сподівалася отримати, захопивши місто. Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що влада "республіки" планує зрівняти із землею "Азовсталь" після завершення її захоплення.

В ISW зазначають, що "Азовсталь" була важливим елементом економіки Маріуполя до війни через свою унікальну функцію металургійного комплексу повного циклу. "Азовсталь" давала 10 000 робочих місць, пов'язаних із виробництвом на заводі, мільярди доларів валютних надходжень та податків, які генерував завод та його виробництва. За даними Маріупольської міськради, було вироблено 7000 тонн сталі, 6 мільйонів тонн заліза та 4,5 мільйона тонн прокату.

Росія прорахувалася, зруйнувавши "Азовсталь"

Також в Інституті досліджень війни звернули увагу на заяву Пушиліна про те, що Маріуполь стане "містом-курортом", а 60% будівель у місті зруйновано настільки, що їх неможливо відновити.

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"Оголошений план перетворення Маріуполя на центр туризму та відпочинку після повної руйнації великого центру економічної активності в Маріуполі свідчить про шкоду, яку російські війська завдали собі руйнуванням Маріуполя. Росії не потрібне ще одне курортне місто на Чорному морі. Їй справді потрібна тверда валюта, яку б виробляв такий завод, як "Азовсталь". Ця заява уособлює піррові перемоги, здобуті російськими військами в Україні", – зазначили в ISW.

Водночас, в інституті припускають, що Кремль може сподіватися компенсувати втрату доходів від "Азовсталі" за рахунок прибутку від Запорізької АЕС, захопленої збройними силами РФ.

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