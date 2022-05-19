Пиррова победа. Зачем в "ДНР" заявили о планах сравнять с землей "Азовсталь"

Кремлю не нужен еще один курортный город на Черном море

Денис Пушилин заявил о планах превратить Мариуполь в курортный город. / Фото: Коллаж: Сегодня

России не нужен еще один "город-курорт", который она якобы планирует создать в разрушенном Мариуполе. Планы сравнять с землей крупнейший завод "Азовсталь" говорят об ущербе, который российские войска нанесли себе разрушением города. Это заявление олицетворяет пирровы победы, одержанные российскими войсками в войне на территории Украины.

О таком сообщает американский Институт исследований войны (ISW).

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18 мая российские оккупационные власти объявили о планах уничтожить металлургический комбинат "Азовсталь" и превратить Мариуполь в курортный город, лишив Россию некоторых из наиболее важных экономических выгод, которые она надеялась получить, захватив город. Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что власти "республики" планируют сравнять с землей "Азовсталь" после завершения ее захвата.

В ISW отмечают, что "Азовсталь" была важным элементом экономики Мариуполя до войны из-за своей уникальной функции металлургического комплекса полного цикл. "Азовсталь" давала 10 000 рабочих мест, связанных с производством на заводе, миллиарды долларов валютных поступлений и налогов, которые генерировал завод и его производства. По данным Мариупольского горсовета, было произведено 7000 тонн стали, 6 миллионов тонн железа и 4,5 миллиона тонн проката.

Россия просчиталась, разрушив "Азовсталь"

Также в Институте исследований войны обратили внимание на заявление Пушилина о том, что Мариуполь станет "городом-курортом", а 60% построек в городе разрушены до такой степени, что их невозможно восстановить.

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"Объявленный план превращения Мариуполя в центр туризма и отдыха после полного разрушения крупного центра экономической активности в Мариуполе свидетельствует об ущербе, который российские войска нанесли себе разрушением Мариуполя. России не нужен еще один курортный город на Черном море. Ей действительно нужна твердая валюта, которую производил бы такой завод, как "Азовсталь". Это заявление олицетворяет пирровы победы, одержанные российскими войсками в Украине", – отметили в ISW.

В то же время в институте допускают, что Кремль может надеяться компенсировать потерю доходов от "Азовстали" за счет прибыли от Запорожской АЭС, захваченной вооруженными силами РФ.

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