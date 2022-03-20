Переговори з РФ: Арестович назвав дату наступного раунду

Радник голови ВП розповів про поновлення переговорів

Переговори з РФ можуть продовжитись 21 березня. Колаж "Сьогодні"

У понеділок, 21 березня, можуть поновитися переговори між українською та російською делегаціями.

Про це радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович повідомив в ефірі національного телемарафону з посиланням на слова радника керівника ОПУ, члена української переговорної делегації Михайла Подоляка.

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"Цитуючи Михайла Подоляка, переговори можуть поновитися завтра (21 березня – ред.)", – зазначив Арестович.

Україна очікує прогресу на переговорах

Раніше радник глави Офісу українського президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк повідомив, що робочі групи, створені в рамках переговорного процесу, функціонують постійно.

Також на Банковій очікують від переговорів більшого прогресу, ніж раніше, чому сприяють перемоги нашої армії на полі бою.

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"Росія зараз адекватніше сприймає навколишній світ і більш чуйно ставиться до позиції України, яка доведена на полях боїв. Наші позиції на столі. Вони дуже жорсткі, вони стосуються насамперед відведення військ, припинення вогню і так далі", – пояснив Подоляк.

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