Переговоры с РФ: Арестович назвал дату следующего раунда

Советник главы ОП рассказал о возобновлении переговоров

Переговоры с РФ могут продолжиться 21 марта. Коллаж "Сегодня"

В понедельник, 21 марта, могут возобновиться переговоры между украинской и российской делегациями.

Об этом советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил в эфире национального телемарафона, ссылаясь на слова советника руководителя ОПУ, члена украинской переговорной делегации Михаила Подоляка.

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"Цитируя Михаила Подоляка, переговоры могут возобновиться завтра (21 марта – ред.)", – отметил Арестович.

Украина ожидает прогресса на переговорах

Ранее советник главы Офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что рабочие группы, созданные в рамках переговорного процесса, функционируют на постоянной основе.

Также на Банковой ожидают от переговоров большего прогресса, чем было ранее, чему способствуют победы нашей армии на поле боя.

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"Россия сейчас более адекватно воспринимает окружающий мир и более чутко относится к позиции Украины, которая доказана на полях боев. Наши позиции на столе. Они очень жесткие, они касаются прежде всего отвода войск, прекращения огня и так далее", – объяснил Подоляк.

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