Пентагон: Росія втратила в Україні 20% своєї бойової сили

Окупанти втрачають солдатів і техніку в боях проти наших захисників – для наступу на Донбасі Росія збирає підрозділи з тих, хто вижив і зміг повернутися

РФ втрачає солдатів і техніку в боях проти ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку війни українські військові розбили 15-20% сил окупантів, а РФ зосереджує війська для посилення наступу на Донбас.

Про це повідомляють у виданні ABC News із посиланням на неназваного чиновника Пентагону.

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За словами чиновника, частина батальйонних тактичних груп (БТГ) чисельністю 800-1000 осіб у кожній була фактично знищена. Залишки військ відступили назад до РФ та Білорусі.

"Від БТГ просто нічого не залишилося, крім жменьки військовослужбовців і, можливо, невеликої кількості техніки", – сказав чиновник.

Він додав, що з огляду загальних втрат – військових, танків, літаків та ракет – РФ втратила від 15% до 20% від початкової бойової потужності. Частина виведених сил зараз прямує до Білгорода та Валуйків.

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"Але "немає жодних ознак" того, що там чекають свіжі війська, щоб приєднатися до них. (...) Розбиті російські БТГ "вивчають можливість" консолідації, об'єднання решти військ", – пише ЗМІ.

Чиновник уточнив, що Росія також має намір набрати понад 60 000 нових військовослужбовців. Після відновлення БТГ окупанти, ймовірно, наступатимуть на Донбасі. За оцінками Пентагону, понад 40 російських БТГ розміщено в районі Донбасу або поруч із ним. У середу їх було "більше 30", це означає, що останніми днями прибуло ще до 10 000 військових.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.04 орієнтовно склали:

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