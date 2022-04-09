Пентагон: Россия потеряла в Украине 20% своей боевой мощи

С начала войны украинские военные разбили 15-20% сил оккупантов, а РФ сосредотачивает войска для усиления наступления на Донбасс.
Об этом сообщают в издании ABC News со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона.
По словам чиновника, часть батальонных тактических групп (БТГ) численностью 800-1000 человек в каждой были фактически уничтожены. Остатки войск отступили назад в РФ и Беларусь.
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"От БТГ просто ничего не осталось, кроме горстки военнослужащих и, может быть, небольшого количества техники", — сказал чиновник.
Он добавил, что с точки зрения общих потерь — военных, танков, самолетов и ракет — РФ потеряла от 15 до 20% от первоначальной боевой мощи. Часть выведенных сил сейчас направляется к Белгороду и Валуйках
"Но "нет никаких признаков" того, что там ждут свежие войска, чтобы присоединиться к ним. (...) Разбитые российские БТГ "изучают возможность" консолидации, объединения оставшихся войск", - пишет СМИ.
Чиновник уточнил, Россия также намерена набрать более 60 000 новых военнослужащих. После восстановления БТГ оккупанты, вероятно, будут наступать на Донбассе. По оценкам Пентагона, более 40 российских БТГ размещены в районе Донбасса или рядом с ним. В среду их было "более 30", это значит, что за последние дни прибыло еще до 10 000 военных.
Потери оккупантов
Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 19 000 человек;
- танков ‒ 700;
- боевых бронированных машин ‒ 1891;
- артиллерийских систем – 333;
- РСЗО – 108;
- средств ПВО – 55;
- самолетов – 150;
- вертолетов – 135;
- автомобильной техники – 1361;
- кораблей/катеров – 7;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 112;
- специальной техники – 25;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.