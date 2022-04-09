Пентагон: Россия потеряла в Украине 20% своей боевой мощи

Оккупанты теряют солдат и технику в боях против наших защитников – для наступления на Донбассе Россия собирает подразделения из тех, кто выжил и смог вернуться

РФ теряет солдат и технику в боях против ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала войны украинские военные разбили 15-20% сил оккупантов, а РФ сосредотачивает войска для усиления наступления на Донбасс.

Об этом сообщают в издании ABC News со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона.

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По словам чиновника, часть батальонных тактических групп (БТГ) численностью 800-1000 человек в каждой были фактически уничтожены. Остатки войск отступили назад в РФ и Беларусь.

"От БТГ просто ничего не осталось, кроме горстки военнослужащих и, может быть, небольшого количества техники", — сказал чиновник.

Он добавил, что с точки зрения общих потерь — военных, танков, самолетов и ракет — РФ потеряла от 15 до 20% от первоначальной боевой мощи. Часть выведенных сил сейчас направляется к Белгороду и Валуйках

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"Но "нет никаких признаков" того, что там ждут свежие войска, чтобы присоединиться к ним. (...) Разбитые российские БТГ "изучают возможность" консолидации, объединения оставшихся войск", - пишет СМИ.

Чиновник уточнил, Россия также намерена набрать более 60 000 новых военнослужащих. После восстановления БТГ оккупанты, вероятно, будут наступать на Донбассе. По оценкам Пентагона, более 40 российских БТГ размещены в районе Донбасса или рядом с ним. В среду их было "более 30", это значит, что за последние дни прибыло еще до 10 000 военных.

Потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.04 ориентировочно составили:

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