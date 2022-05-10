Патрушев за спиною у Путіна запропонував наступника у президенти РФ — журналіст

Секретар Радбезу РФ обговорює питання щодо наступника з Путіним і збирає людей, які пропонують інші кандидатури

Журналіст про наступника Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Журналіст Олексій Бурлаков вважає, що Путіну 9 травня було зле. Він переконаний, що російський президент звертає увагу на суспільну думку. Крім цього, секретар Радбезу РФ Микола Патрушев пропонує свого сина як наступника Путіна.

Про це Бурлаков розповів телеведучому Василю Пехньо в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Йому реально було дуже зле, і це дуже добре! Мобілізацію не оголосили, а це настроює певні процеси в РФ таким чином, що скоро вона може й розвалитись", – сказав Бурлаков.

Бурлаков пояснює, що зі збільшенням українських перемог зростає невдоволення з низів російського суспільства. Це, на думку журналіста, може наблизити час замаху на диктатора.

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"Офіцери вищої та середньої ланки можуть задумати та здійснити замах на Путіна. Та поки що їм це не вигідно, поки вони не розуміють, що їм робити. Путін почувається зле, за неперевіреними даними, на нього чекає хірургічне втручання. Тим часом він нібито готує собі наступника", – сказав Бурлаков.

Поки загадка, хто ним стане, та вже відомо, з ким Путін це обговорює. Цією людиною став секретар Радбезу РФ Микола Патрушев.

"Патрушев веде подвійну гру: він обговорює це питання з Путіним і збирає людей, які пропонують кандидатури за спиною вождя, бо сам Патрушев не може стати заступником", – сказав Бурлаков.

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За його даними, Патрушев пропонує свого сина як наступника Путіна.

"Дмитро Патрушев є міністром сільського господарства і нещодавно проявляв опозицію до Путіна, висловившись проти війни. Він навіть заявляв про намір звільнитись, але не вийшло. Іншу кандидатуру представляє Володимир Мединський, який є радником діючого президента, очільником делегації на переговорах з Україною та автором фрази про одну зайву хромосому в росіян", – сказав Бурлаков.

На його думку, зміна лідера в РФ не пройде гладко.

"Якби вона мала б пройти гладко, то це мало би відбутись за російськими законами. Відповідно до них владу наслідує прем’єр-міністр Михайло Мішустін. Якщо не він, то за ним має йти очільник Ради Федерації, потім спікер Думи тощо", – сказав Бурлаков.

Мішустін – проти воєнної операції, тож зміна Путіна буде неприємністю для внутрішніх кіл російської влади.

"Крім того, з військового параду 9 травня виключили авіаційну частину. Аргумент про нельотну погоду – формальний, бо роками до цього в таких випадках просто штучно розганяли хмари. Є інша версія, яку підтримують західні аналітики та російські ЗМІ. Вона полягає в тому, що в Путіна параноя, він боїться, що хтось без його контролю спробує його змінити", – заявив Бурлаков.

За його аналізом, Путін боїться, що напад може бути з різних боків.

"Якщо він боїться власної авіації – це вже просто клініка. Путін тримає своїх же довірених генералів на дуже великій дистанції і не підпускає до себе більш як 4-5 людей. Всі вони проходять шалену перевірку, як і лікарі, які поряд з ним чергують", – сказав журналіст.

Він додав, що помітив – поряд з Путіним під час параду були присутні люди з чорними валізками.

"У мережі почали запитувати, хто і що це? Варіанти такі: там може бути розкладна броня, щоб хутко накрити Путіна у разі замаху, а може бути якесь медичне обладнання. В будь-якому разі все в нього дуже погано – як фізично, так і психологічно", – сказав Бурлаков.

Він також додав, що під час промови Путіна на параді хотів дістати мапу, щоб "показати" російському диктатору, аби той не плутав українських територій з російськими.

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