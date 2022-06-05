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Партизани України розповіли, як ефективно "кришити" ворога за містом

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5 червня, 12:01
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Щоб не було несподіванок, якщо російські війська увійдуть до села, треба бути готовим до цього та згуртуватися з усіма іншими мешканцями населеного пункту
Щоб протистояти окупантам є кілька простих рекомендацій.
Щоб протистояти окупантам є кілька простих рекомендацій. / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо ваше село поблизу від переміщення ворога потрібно розуміти, що кожна розбита колона залишає масу росіян, що вижили. З величезною ймовірністю вони голодні, злі від ненависті, і з ймовірністю прийдуть до найближчого населеного пункту і почнуть його тероризувати. Як уберегтися від нападу, розповів очевидець звірства окупантів Дмитро Лаврик, повідомляє Опір.

За його словами, щоб протистояти ворогові в умовах села потрібно насамперед, щоб чоловіки, які мають зброю, працювали всі разом і спільно.

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Як зустріти ворога

  • Згуртовуйтесь
  • Розробте умовні сигнали
  • Продумайте та підготуйте шляхи відступу
  • Підготуйте місця ведення вогню, мішки з піском
  • Вивчіть карту території села
  • Продумайте, де найкраще тримати автомобіль, адже залишити двір швидше за все можливості не буде.

Також він зазначив, що якщо є вільний час, потрібно готуватися заздалегідь, наприклад, почати робити коктейлі Молотова.

Ситуація в Україні 5 червня

Сьогодні рано вранці ворог із акваторії Каспійського моря випустив по Києву ракети . За попередньою інформацією, запуск ракет здійснювали з літаків Ту-95. Одна із крилатих ракет знищена. Також вибухи було чутно у Броварах та Васильківському районі.

Також сьогодні о 5:30 ранку російська крилата ракета, схожа на ракету типу "Калібр", пролетіла дуже низько над Южно-Українською АЕС.

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Крім того, російська окупаційна влада не в змозі придушити діяльність українських партизанів у південних областях України.

Водночас, голова Луганської ОВ Сергій Гайдай повідомив, що армії РФ поставили план: до 10 червня повністю захопити місто або перерізати "Дорогу життя" Лисичанськ-Бахмут та взяти її під свій контроль. завдання.

У Миколаївській області ВМС Збройних Сил України збили дві російські ракети .

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Офіцер-чемпіон... Олег Ленюк - молодший лейтенант Окремої президентської бригади ім. гетьмана Богдана Хмельницького, багаторазовий чемпіон України та віце-чемпіон Європи з рогейну (різновид спортивного орієнтування). Загинув смертю хоробрих під Харковом, прикриваючи побратимів. Йому було 23 роки. Похований на Алеї Слави у Чернівцях.

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Кирило Яшар огли Агасиєв – старший лейтенант ЗСУ, командир взводу 92-ї окремої механізованої бригади. Група під командуванням офіцера азербайджанського походження під час розвідки місцевості біля села Мала Рогань (Харківська обл.) знищила техніку окупантів, викривши позиції ворога. Герой України.
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