Партизани України розповіли, як ефективно "кришити" ворога за містом

Якщо ваше село поблизу від переміщення ворога потрібно розуміти, що кожна розбита колона залишає масу росіян, що вижили. З величезною ймовірністю вони голодні, злі від ненависті, і з ймовірністю прийдуть до найближчого населеного пункту і почнуть його тероризувати. Як уберегтися від нападу, розповів очевидець звірства окупантів Дмитро Лаврик, повідомляє Опір.
За його словами, щоб протистояти ворогові в умовах села потрібно насамперед, щоб чоловіки, які мають зброю, працювали всі разом і спільно.
Як зустріти ворога
- Згуртовуйтесь
- Розробте умовні сигнали
- Продумайте та підготуйте шляхи відступу
- Підготуйте місця ведення вогню, мішки з піском
- Вивчіть карту території села
- Продумайте, де найкраще тримати автомобіль, адже залишити двір швидше за все можливості не буде.
Також він зазначив, що якщо є вільний час, потрібно готуватися заздалегідь, наприклад, почати робити коктейлі Молотова.
Ситуація в Україні 5 червня
Сьогодні рано вранці ворог із акваторії Каспійського моря випустив по Києву ракети . За попередньою інформацією, запуск ракет здійснювали з літаків Ту-95. Одна із крилатих ракет знищена. Також вибухи було чутно у Броварах та Васильківському районі.
Також сьогодні о 5:30 ранку російська крилата ракета, схожа на ракету типу "Калібр", пролетіла дуже низько над Южно-Українською АЕС.
Крім того, російська окупаційна влада не в змозі придушити діяльність українських партизанів у південних областях України.
Водночас, голова Луганської ОВ Сергій Гайдай повідомив, що армії РФ поставили план: до 10 червня повністю захопити місто або перерізати "Дорогу життя" Лисичанськ-Бахмут та взяти її під свій контроль. завдання.
У Миколаївській області ВМС Збройних Сил України збили дві російські ракети .