Окупанти не можуть придушити опір людей: що відбувається на півдні України

Російська окупаційна влада не в змозі придушити діяльність українських партизанів у південних областях України.
Про це повідомляє Telegram-канал "Сьогодні" з посиланням на інформацію американського Інституту вивчення війни.
Зокрема повідомляється, що у Маріуполі окупанти посилюють фільтрацію та обмежують пересування цивільного населення. Причини – невдоволення мешканців, що залишилися, і постійні витоки інформації українській владі.
На Херсонщині окупанти посилили заходи безпеки, почали носити бронежилети та їздити на бронетранспортерах через потужний український спротив у регіоні.
Крім того, деякі українські партизани почали пропонувати платежі у криптовалюті за знищення російської військової техніки.
Як херсонські партизани наводять жах на окупантів
На окупованій території Херсонської області наростає партизанський опір. Окупанти посилили охорону так званої "влади" і підтягли більше озброєння.
Щоденно в обласному центрі з'являються українські прапори, мотиваційні написи та "посилання" для окупантів, поширюються листівки, зазначають у командуванні.
Все це сильно лякає колаборантів та російських загарбників. У район Херсона підтягли близько 4-х самохідних гармат великої потужності типу "Піон".