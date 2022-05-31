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Овсяннікова не пройшла: у Києві скандалом закінчився приїзд пропагандистки

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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31 травня, 18:44
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Російська журналістка хотіла виступити неподалік місць ракетного обстрілу столиці України
Овсяннікова зібралася до воюючого Києва / Колаж "Сьогодні"
Овсяннікова зібралася до воюючого Києва / Колаж "Сьогодні"

До Києва збиралася приїхати колишня співробітниця пропагандистського російського телеканалу Марина Овсяннікова, яка до 14 березня успішно працювала редактором на Першому каналі (РФ). У пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" вона збиралася взяти участь у пресконференції на тему: "Викриття від Марини Овсяннікової: як працює російська пропаганда".

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У результаті агентство скасувало захід.

Що відомо

Українські журналісти спробували дізнатися, чи приїде колишня співробітниця головного пропагандистського телеканалу Росії Марина Овсяннікова, і навіть спробували акредитуватися. З'ясувалося, що росіянка збиралася приїхати особисто до Києва. А ось з акредитацією одразу почалися проблеми.

"Щойно намагався отримати акредитацію на пресконференцію Марини Овсяннікової, нічого конкретного по телефону мені не повідомили. Модераторка, як вона себе назвала, Олена Ревенко, повідомила тільки, що на цей час невідомо, за якими критеріями будуть обрані достойні журналісти), які будуть допущені на вищезазначену пресконференцію!", – написав, наприклад, Віктор Смалій на своїй сторінці у фейсбуці.

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Громадські діячі почали збирати пікет проти проведення заходу.

"Завтра російська пропагандистка Овсяннікова, яка роками брала участь у інформаційній війні проти України та один раз вийшла з плакатом "нєт войнє", планує дати пресконференцію у Києві на вул. Рейтарській. Поки що не ясно, чи це буде онлайн, чи вона припхається фізично. Такий захід відверто шкідливий для нашої інформаційної безпеки. І якщо в організаторів лишилася хоч крапля совісті та поваги до українців, то закликаю захід скасувати. Нам не потрібні поради пропагандистів. Не потрібне примирення з ними. Вони нам не потрібні. Бо так можна докотитись і до толерування російських солдатів. Вони такі ж, як і Овсяннікова. Просто війну ведуть у різних просторах", – написав активіст Сергій Стерненко.

Скасування

Як результат, агенція "Інтерфакс-Україна" змушена була скасувати скандальний захід.

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"Скасовується раніше анонсована на середу, 1 червня, о 16:30 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" пресконференція на тему "Викриття від Марини Овсяннікової: як працює російська пропаганда" за участю звільненої з Першого каналу (РФ) за протест у прямому ефірі тележурналістки, редакторки, нині позаштатної журналістки німецької газети Die Welt Марини Овсяннікової", – йдеться у повідомленні на сайті агенції.

Ситуація

  • Майже через місяць після вторгнення військ Росії в Україну російська тележурналістка, яка працювала редактором міжнародної зміни служби міст на Першому каналі (РФ) Овсяннікова влаштувала свій протест проти "спецоперації".
  • В Україні, на адресу якої останні роки лилася брехня, зокрема, на Першому каналі, не повірили в щирість Овсяннікової.
  • "Повсталу проти війни" журналістку, звісно ж, звільнили з Першого каналу. Її навіть запросили дати свідчення у відділення поліції Москви, але все закінчилося благополучно – сьогодні Овсяннікова працює в Берліні у німецькому виданні Die Welt.

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