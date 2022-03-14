Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Острів Зміїний вперше показали після захоплення Росією – знімок із супутника

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 березня, 06:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На фото чітко видно ушкодження острова після атаки російських військ
З'явився супутниковий знімок острова Зміїний.
З'явився супутниковий знімок острова Зміїний. / Фото: Колаж: Сьогодні

З'явився перший чіткий супутниковий знімок Зміїного острова, де першого дня війни українські захисники у відповідь на пропозицію здатися сказали "Російський військовий корабель, йди на*уй".

Знімок опублікувало CNN.

Реклама

На знімку, зробленому в неділю компанією Maxar Technologies, видно пошкодження деяких будівель внаслідок військових ударів РФ, а також російський військовий корабель, який стоїть на якорі в Чорному морі.

Що сталося на острові Зміїний

Спочатку повідомлялося, що всіх українських військових було вбито – президент України Володимир Зеленський заявив, що їм "привласнять звання Героя України посмертно". Але пізніше стало відомо, що українських захисників взяли в полон і вони таки живі.

За даними ВМС України, гарнізон на острові відбив дві атаки російських військ, але в результаті був змушений здатися "через відсутність боєприпасів".

Реклама

У заяві України йшлося про те, що російські нападники зруйнували інфраструктуру острова, включаючи маяки, вежі та антени — частину пошкоджень, які тепер можна побачити на новому супутниковому знімку.

Що показав супутниковий знімок

Острів Зміїний. Фото: Maxar Technologies

Реклама

На знімку видно, що деякі будівлі з червоними дахами в центрі острова сильно постраждали внаслідок артилерійського обстрілу з боку Росії. Хоча частина острова вкрита снігом, на острові можна побачити ударні кратери.

Корабель, помічений у відкритому морі, Maxar ідентифікував як десантний корабель типу "Ропуча".

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров В Україну надходять тисячі тонн "гуманітарки" від сусідніх країн Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, день 17-й. Загроза вибуху на ЧАЕС, величезні втрати окупантів та нові санкції – онлайн Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бойові дії
Докладніше
Всі подробиці
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Технології
За кордоном
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Наші янголи-охоронці

Підполковник Літун Андрій - командир 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув, захищаючи Батьківщину та прикриваючи побратимів. Ціною свого життя врятував від полону та загибелі більше тисячі українських бійців. За особисту мужність йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Історії звитяг
Старший лейтенант Герус Андрій - бойовий льотчик-ас. Над містом Кропивницький збив ворожий Іл-76, чим не допустив висадку російського десанту з озброєнням. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти