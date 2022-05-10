Окупанти змушують вихователів та працівників банків переїжджати з Донецька до Маріуполя

Все через те, що більшість жителів міста виїхали на підконтрольну Україні територію та відмовилися співпрацювати з росіянами

Окупанти змушують переїжджати людей до захопленого Маріуполя / Колаж "Сьогодні"

Окупанти наказали керівникам дитячих садків окупованого Донецька відібрати персонал, який відправлять в захоплений Маріуполь та наближені населені пункти, а саме Мангуш, Микільське, Ялта. Росіяни кажуть, що це необхідно для "організації роботи на місцях". Також окупанти забирають персонал банків.

Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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"Подібним чином відбирається і персонал банківських установ. Очікується, що керівництво місцевим фінансовим сектором повністю перейде під контроль окупантів" , – йдеться у повідомленні.

Таке переміщення кадрів пов'язане із недовірою окупантів до місцевого населення. Також впливає те, що більшість банківських працівників та вихователів виїхали на підконтрольну Україні територію та відмовилися співпрацювати з росіянами.

"Відомо, що персонал, який готується до переведення на роботу в інші регіони, всіляко чинить опір такому рішенню. Деякі погрожують звільнитися, якщо розпорядження не буде скасовано" , – йдеться у повідомленні.

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Для чого окупанти вивозять українців до Росії

Окупанти вивозять українців до Росії, щоб змінити соціально-демографічну картину у регіонах України. РФ чинить так само, як колись діяв Радянський Союз.

"Дивіться, будь ласка, в історію, – вони так чинили завжди. Радянський Союз чинив так на всіх територіях, і Росія продовжує цю ганебну практику. Для чого це робиться? Перше – це заміщення корінного населення на росіян для того, щоб змінити соціально-демографічну картину в регіоні. По-друге, це переселення", – заявив начальник ГУР МО Кирило Буданов.

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