Окупанти вже заочно почали мародерити Запоріжжя

Колаборант, член окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов поділився планами про те, що робитимуть окупанти у місті, якщо їм вдасться його відбити у наших військових. Про це пишуть РосМІ.
За його словами, окупаційна влада замахнулася на Запорізький автомобілебудівний завод. Там вони планують почати відновити виробництво оновлених автомобілів на кшталт легендарного "Запорожця",
Він зазначив, що у Запоріжжі унікальний виробничий ланцюжок, який був створений з моменту розпаду Радянського Союзу, також там маса досить нового обладнання.
Зеленський попереджав
Президент України Володимир Зеленський назвав обласний центр, де склалася найбільш загрозлива ситуація . Росія прагне окупувати Запоріжжя. При тому, що значну частину області вже окуповано. "Щодо Запоріжжя, то там найзагрозливіша ситуація, тому що там частину (області – ред.) окуповано, а Запоріжжя ворог постійно хоче окупувати", – говорив він.
Що відбувається у Запоріжжі
- У Мелітополі Запорізької області внаслідок перекидання військ РФ збільшилася кількість військових із окупованого грузинського регіону Південної Осетії.
- Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Запоріжжя може стати містом, яке російські війська спробують захопити найближчим часом.
- Окупанти вдарили наприкінці травня по місту крилатими ракетами, внаслідок чого загинула жінка, троє людей отримали поранення.
- Також окупанти у середині травня запустили ракету по о. Хортиця , обійшлося без руйнувань інфраструктурних об'єктів