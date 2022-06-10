Окупанти вже заочно почали мародерити Запоріжжя

Найближчим часом окупанти намагатимуться повторно наступати

Зеленський попереджав, що місту намагатимуться окупувати / Фото: Колаж: Сьогодні

Колаборант, член окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов поділився планами про те, що робитимуть окупанти у місті, якщо їм вдасться його відбити у наших військових. Про це пишуть РосМІ.

За його словами, окупаційна влада замахнулася на Запорізький автомобілебудівний завод. Там вони планують почати відновити виробництво оновлених автомобілів на кшталт легендарного "Запорожця",

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Він зазначив, що у Запоріжжі унікальний виробничий ланцюжок, який був створений з моменту розпаду Радянського Союзу, також там маса досить нового обладнання.

Зеленський попереджав

Президент України Володимир Зеленський назвав обласний центр, де склалася найбільш загрозлива ситуація . Росія прагне окупувати Запоріжжя. При тому, що значну частину області вже окуповано. "Щодо Запоріжжя, то там найзагрозливіша ситуація, тому що там частину (області – ред.) окуповано, а Запоріжжя ворог постійно хоче окупувати", – говорив він.

Що відбувається у Запоріжжі