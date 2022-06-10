Оккупанты уже заочно начали мародерить Запорожье

В ближайшие время оккупанты будут пытаться повторно наступать Запорожье

Зеленский предупреждал, что городу попытаются оккупировать / Фото: Коллаж: Сегодня

Коллаборант, член оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов поделился планами о том, что будут делать оккупанты в городе, если им удастся его отбить у наших военных. Об этом пишут РоСМИ.

По его словам, оккупационные власти замахнулись на Запорожский автомобилестроительный завод. Там они планируют начать возобновить производство обновленных автомобилей по типу легендарного "Запорожца",

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Он отметил, что в Запорожье уникальная производственная цепочка, которая была создана с момента распада Советского Союза, также там масса достаточно нового оборудования.

Зеленский предупреждал

Президент Украины Владимир Зеленский назвал областной центр, где сложилась самая угрожающая ситуация. Россия стремится оккупировать Запорожье. При том что значительная часть области уже оккупирована. "Что касается Запорожья, то там самая угрожающая ситуация, потому что там часть (области – ред.) оккупирована, а Запорожье враг постоянно хочет оккупировать", – говорил он.

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