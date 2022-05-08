Окупанти вбили полоненого бійця "Азова" та надіслали фото його матері

Бійці "Азова" до останнього триматимуть оборону "Азовсталі"

Офіцер управління розвідки Азова Ілля Самойленко розповів звірствах окупантів із ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові спочатку на камери показували, що з полоненими поступатимуть по-людськи, а потім вбивають. Офіцер розвідки управління полку "Азов" Ілля Самойленко на брифінгу з "Азовстали" розповів, що окупанти зробили з їхнім побратимом.

"Один із наших солдатів був узятий у полон під час бою. Це було в 20-х числах квітня, він був непритомний. Потім російська пропаганда опублікувала відео, що українські солдати здаються в полон, здають зброю. І був такий хлопець, у нього позивний "Ден", у нього з лівого боку на грудях велике олдскульне тату... І ось буквально через кілька днів після цього, через 4-5 дні, його мама отримала повідомлення з його мобільного телефону з фотографією цього хлопця, що він помер. задушений", – розповів офіцер.

Також він зазначив, що росіяни спочатку показали, що взяли його в полон, демонстрували, що проявлятимуть гуманізм – даватимуть їжу, воду, теплий одяг, а потім вони вбивають, убивають полоненого.

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Також він зазначив, що полк "Азов" у Маріуполі не збирається складати зброю та здаватися в полон.

Самойленко розповів про чотири теоретичні варіанти для бійців свого полку та інших українських військових на підприємстві.

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Перший варіант: скласти зброю і чекати кінця. Тоді смерть прийде з голоду чи бомб. Цей варіант військовий назвав неприпустимим.

Другий варіант: втекти. Військові на "Азовсталі" також не мають наміру розглядати цей варіант.

Третій варіант: можна здатись, але цей варіант також не розглядається.

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Четвертий варіант: залишатися на "Азовсталі" та продовжувати боротися.

Ситуація у Маріуполі

У захопленому Маріуполі українські захисники провели мінування слабких дільниць. Вони зробили це після зрозумілої тактики використання окупантами евакуації посилення позицій. Наші воїни вкотре показали свій героїзм та професіоналізм.

"Азов" від початку повномасштабного наступу РФ знищив за підтвердженими даними – 1157 живої сили противника, також ще 840 – за непідтвердженими даними .

Військовий експерт Олег Жданов припустив, як далі розвиватимуться події у Маріуполі після евакуації цивільного населення з "Азовсталі".

Крім того, українські військовослужбовці, які тримають оборону на території заводу, не можуть підтвердити, що всіх цивільних уже евакуювали. На "Азовсталі" багато завалів, люди можуть бути заблоковані.