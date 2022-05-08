Оккупанты убили пленного бойца "Азова" и прислали фото его матери

Бойцы "Азова" будут до последнего держать оборону "Азовстали"

Офицер управления разведки Азова Илья Самойленко рассказал зверствах оккупантов с ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные сначала на камеры показывали, что с пленными будут поступать по-человечески, а потом убивают. Офицер разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко на брифинге с "Азовстали" рассказал, что оккупанты сделали с их побратимом.

"Один из наших солдат был взят в плен во время боя. Это было в 20-х числах апреля, он был без сознания. Потом российская пропаганда опубликовала видео, что украинские солдаты сдаются в плен, сдают оружие. И был такой парень, у него позывной "Дэн", у него с левой стороны на груди большое олдскульное тату. И вот буквально через несколько дней после этого, через 4-5 дня, его мама получила сообщение с его мобильного телефона с фотографией этого парня, что он умер. Он был задушен", – рассказал офицер.

Также он отметил, что россияне сначала показали, что взяли его в плен, демонстрировали, что будут проявлять гуманизм – давать еду, воду, тёплую одежду, а потом они убивают, убивают пленного.

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Также он отметил, что полк "Азов" в Мариуполе не собирается складывать оружие и сдаваться в плен.

Самойленко рассказал о четырех теоретических вариантах для бойцов своего полка и других украинских военных на предприятии.

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Первый вариант: сложить оружие и ждать конца. Тогда смерь придет от голода или бомб. Этот вариант военный назвал недопустимым.

Второй вариант: сбежать. Военные на "Азовстали" также не намерены рассматривать этот вариант.

Третий вариант: можно сдаться, но этот вариант также не рассматривается.

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Четвертый вариант: оставаться на" Азовстали" и продолжать бороться.

Ситуация в Мариуполе

В захваченном Мариуполе украинское защитники провели минирование слабых участков. Они сделали это после понятной тактики использования оккупантами эвакуации для усиления позиций. Наши воины в очередной раз показали свой героизм и профессионализм.

"Азов" с начала полномасштабного наступления РФ уничтожил по подтвержденным данным – 1157 живой силы противника, также еще 840 – по неподтвержденным данным.

Военный эксперт Олег Жданов предположил, как дальше будут развиваться события в Мариуполе после эвакуации гражданского населения с "Азовстали".

Кроме того, украинские военнослужащие, которые держат оборону на территории завода, не могут подтвердить, что всех гражданских уже эвакуировали. На "Азовстали" много завалов, люди могут быть заблокированы.