Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Окупанти силою придушуватимуть протести українців на окупованих територіях — британська розвідка

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 березня, 03:43
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зусилля РФ підкорити населення, маніпулюючи ЗМІ та поширюючи пропаганду, провалилися
Окупанти вирішили діяти по-іншому/Фото: колаж: "Сьогодні"
Окупанти вирішили діяти по-іншому/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти спробують силою придушити протести мирного населення на захоплених територіях України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.

Реклама

Деталі

Мирне населення в окупованих Росією містах України продовжує протестувати проти окупантів.

"Зусилля Росії підкорити населення, маніпулюючи ЗМІ, поширюючи пропаганду та встановлюючи маріонеткових, прокремлівських лідерів, поки що провалилися", — йдеться в повідомленні.

У британській розвідці зазначили, що Росія, ймовірно, відповість за свої невдачі насильницькими заходами і спробує придушити спротив українського населення.

Під Києвом окупанти обстріляли продовольчий склад

При обстрілі Броварського району Київської області згорів овочевий склад "Веги Тренд Інвест" і м'ясний склад "Вел Міт Інвест". Знищено десятки тонн продукції. Продовольства та об'єктів інфраструктури сумарно знищено на 600 млн гривень. На щастя, в результаті пожежі ніхто не постраждав.

Реклама

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Бігли під обстрілами. Вихователька, яка врятувала 30 дітей у Чернігові, розповіла "Сьогодні" подробиці Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Гуманітарні коридори у Луганській області – де пройде евакуація 19 березня Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бойові дії
Докладніше
Всі подробиці
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Технології
За кордоном
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
27 доба вторгнення
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
15300
2
Літаки Літаки
99
3
Гелікоптери Гелікоптери
123
4
Танки Танки
509
5
ББМ ББМ
1556
6
Артилерія Артилерія
252
7
Засоби ППО Засоби ППО
45
8
РСЗВ РСЗВ
80
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
70
10
БПЛА БПЛА
35
11
Катери Катери
3
12
Транспорт Транспорт
1000
Докладніше
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Наші янголи-охоронці

Майор Чобан Степан – військовий льотчик-винищувач 1-го класу. На Су-27 піднявся у небо над Кропивницьким і вступив у повітряний бій з російськими загарбниками, відволікаючи на себе ворожу авіацію. Це дозволило піднятись у повітря решті українських літаків, вивести їх з-під удару та перебазувати на резервний аеродром. Ворог атакував літак майора ракетою - Чобан загинув. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Історії звитяг
Майор Михальчук Ігор – командир підрозділу танкового батальйону. У бою з переважаючими силами противника виявив військову кмітливість і хоробрість, знищивши численні бронемашини ворога. За особисту мужність нагороджений званням Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти