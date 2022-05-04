Окупанти проводять приховану мобілізацію в РФ: вербують "казаків" та безробітних

Росіянам пропонують короткострокові військові контракти з солідною зарплатою – від 200 тис. рублів

Окупанти вербують "казаків" на війну в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія для поповнення резервів окупаційних військ продовжує заходи прихованої мобілізації. Основна увага агітаторів приділяється вербуванню російських "казаків" Ростовської області та Краснодарського краю, громадян, які втратили роботу внаслідок міжнародних санкцій, та колишніх військовослужбовців, що проживають на території інших пострадянських країн.

Про це повідомляє у Facebook Головне управління розвідки Міноборони України.

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За даними ГУР, агітаційна кампанія триває і в інших суб’єктах РФ. У військових комісаріатах Приморського краю активно проводиться робота щодо пошуку бажаючих взяти участь у бойових діях. Пропонована заробітна плата "добровольця" – від 200 тис. рублів. Аналогічні заходи проходять також у Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Місцеві військкомати пропонують укладення короткострокових контрактів на 3 місяці з проходженням підготовки на полігонах.

"Водночас проводяться підготовчі заходи до можливого оголошення часткової мобілізації у Бєлгородській, Курській та Брянській областях на випадок різкого погіршення ситуації на українському фронті", – йдеться в повідомленні.

За інформацією розвідки, агітаційні заходи викликають недовіру з боку потенційних "мобілізованих", адже в РФ починає ширитись інформація про значну кількість вбитих на війні з Україною. Багато тих, хто на початку війни підписав "короткострокові контракти", не змогли повернутись додому після формального закінчення терміну контрактів. Додаються проблем з реальним отриманням обіцяних коштів – військові не можуть отримати грошей або ж отримують на порядок менші суми.

РФ може оголосити загальну мобілізацію 9 травня

Начальник ГУР МО Кирило Буданов вважає, що Кремль готується оголосити про мобілізацію в Росії 9 травня, попри те що прихована мобілізація уже відбувається.

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"Вже зараз Росія перейшла до прихованої мобілізації і найближчим часом готується оголосити про відкриту мобілізацію. Зараз Росрезерв почав звіряти, що насправді є в них, і підраховувати, що вони можуть видати за мобілізаційним нарядом. Це абсолютно необхідний крок перед початком справжньої мобілізації", – сказав Буданов.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес також упевнений, що президент РФ Володимир Путін 9 травня оголосить масову мобілізацію, щоб завдати вирішального удару по Україні.