Окупанти просунулися на півночі Донецької області – ISW назвав напрямок

Успіх був незначним, стверджують аналітики, і подальший поступ сильно утруднений

Найсильніші бої відбуваються на Донбасі. Фото Reuters/ISW

Російські окупанти продовжують наступальні дії на деяких напрямках й у окремих місцях змогли просунутися. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) станом на вечір 9 червня, йдеться у звіті. Зокрема, відзначається успіх армії РФ у районі Слов'янська, водночас у звіті йдеться про великі проблеми окупантів із військовою технікою та поповненням лав збройних сил.

Висновки аналітиків ISW

Російські офіційні особи все частіше займають урядові пости на окупованій території України, просуваючи ймовірні зусилля Кремля щодо приєднання окупованих територій України до Росії .

. Російські війська продовжували бої за промзону "Азот" у Сєвєродонецьку під прикриттям сильного артилерійського вогню.

під прикриттям сильного артилерійського вогню. Російські війська досягли незначних успіхів на північ від Слов'янська , але, ймовірно, зіткнуться з труднощами під час штурму самого міста через тактичні проблеми, пов'язані з форсуванням річки Сіверський Донець.

, але, ймовірно, зіткнуться з труднощами під час штурму самого міста через тактичні проблеми, пов'язані з форсуванням річки Сіверський Донець. Російські сили поступово просувалися на схід від Бахмута та продовжать зусилля щодо перерізання українських комунікацій на північний схід від Бахмута.

та продовжать зусилля щодо перерізання українських комунікацій на північний схід від Бахмута. Російські війська, ймовірно, ведуть обмежені бойові дії вздовж окупованих кордонів на півночі Харківської області .

. Російські сили, як і раніше, зосереджені на зміцненні оборонних рубежів вздовж південної осі та посилюють наземні атаки на північному сході Запорізької області за підтримки ротації військ та техніки.

Росія жене до України застарілу техніку і не може зібрати армію

Російські сили продовжують перекидати до України застарілу військову техніку для відшкодування втрат. Російські війська мінують Херсонську область мінами 1950-х років. ГУР заявив, що російські сили перемістили ці міни з Ростовської області в Херсонську область, незважаючи на те, що міни призначалися для знищення. Звіт ГУР узгоджується з попередніми заявами про те, що російські війська перекидають до України старе та застаріле обладнання.

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Російське військове командування продовжує стикатися із серйозними проблемами формування сил. Російським чиновникам у Луганській області довелося скоротити свої мобілізаційні зусилля через масові протести проти мобілізації у Луганську. Також тривають напади на російські військкомати. Невідомий кинув пляшку із запалювальною сумішшю у військовий комісаріат у Владивостоці, що стало вісімнадцятим подібним нападом на території Росії з початку війни.