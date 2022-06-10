Окупанти просунулися на півночі Донецької області – ISW назвав напрямок

Російські окупанти продовжують наступальні дії на деяких напрямках й у окремих місцях змогли просунутися. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) станом на вечір 9 червня, йдеться у звіті. Зокрема, відзначається успіх армії РФ у районі Слов'янська, водночас у звіті йдеться про великі проблеми окупантів із військовою технікою та поповненням лав збройних сил.
Висновки аналітиків ISW
- Російські офіційні особи все частіше займають урядові пости на окупованій території України, просуваючи ймовірні зусилля Кремля щодо приєднання окупованих територій України до Росії.
- Російські війська продовжували бої за промзону "Азот" у Сєвєродонецьку під прикриттям сильного артилерійського вогню.
- Російські війська досягли незначних успіхів на північ від Слов'янська, але, ймовірно, зіткнуться з труднощами під час штурму самого міста через тактичні проблеми, пов'язані з форсуванням річки Сіверський Донець.
- Російські сили поступово просувалися на схід від Бахмута та продовжать зусилля щодо перерізання українських комунікацій на північний схід від Бахмута.
- Російські війська, ймовірно, ведуть обмежені бойові дії вздовж окупованих кордонів на півночі Харківської області.
- Російські сили, як і раніше, зосереджені на зміцненні оборонних рубежів вздовж південної осі та посилюють наземні атаки на північному сході Запорізької області за підтримки ротації військ та техніки.
Росія жене до України застарілу техніку і не може зібрати армію
Російські сили продовжують перекидати до України застарілу військову техніку для відшкодування втрат. Російські війська мінують Херсонську область мінами 1950-х років. ГУР заявив, що російські сили перемістили ці міни з Ростовської області в Херсонську область, незважаючи на те, що міни призначалися для знищення. Звіт ГУР узгоджується з попередніми заявами про те, що російські війська перекидають до України старе та застаріле обладнання.
Російське військове командування продовжує стикатися із серйозними проблемами формування сил. Російським чиновникам у Луганській області довелося скоротити свої мобілізаційні зусилля через масові протести проти мобілізації у Луганську. Також тривають напади на російські військкомати. Невідомий кинув пляшку із запалювальною сумішшю у військовий комісаріат у Владивостоці, що стало вісімнадцятим подібним нападом на території Росії з початку війни.