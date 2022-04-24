Окупанти обстріляли Луганську область: багато жертв, зруйновано будинки (фото)

Постраждали, зокрема, Гірське, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк

Окупанти штурмують Луганську область. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 23 квітня, російські окупанти 12 разів обстріляли Луганську область. Внаслідок цього восьмеро загиблих, двоє поранених, зруйновано сім будинків та відділення поліції.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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"Шестеро осіб загинули після учорашньої артилерійської атаки по містам Гірське та Золоте. Ще дві людини важко поранені. Також стало відомо про двох жертв, в яких росіяни забрали життя – декілька днів тому ворожий снаряд влучив у будинок в Попасній. Під завалами опинилися дві жінки, яких на жаль врятувати не вдалося", – розповів він.

Крім того, учора вдень співробітники ДСНС евакуювали з-під обстрілу трьох людей у Рубіжному. За 23 квітня росіяни 12 разів обстрілювали мирні будинки мешканців Луганської області. Постраждали, зокрема, Гірське, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк.

Так, у Лисичанську ще зранку зайнялася багатоповерхівка, в Рубіжному вночі полум’ям охопило приватний будинок.

У Сєвєродонецьку руйнувань зазнали одразу п’ять будинків, чотири з яких розташовані поруч, а також будівля Національної поліції.

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Окупанти обстріляли Луганську область. Фото: Сергій Гайдай

Окупанти обстріляли Попасну, загинули люди

Протягом 22 квітня російські окупанти 12 разів обстрілювали житлову інфраструктуру Луганської області. Внаслідок цього є загиблі. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За словами Гайдая, найбільше дісталося Попасній. Крім того, що в місті кілька тижнів тривають вуличні бої, російська армія постійно накриває вогнем багатоповерхівки та приватні будинки.

Лише за 22 квітня місцеві жителі витримали п'ять артилерійських атак ворога. Але, на жаль, витримали не всі. Так, увечері загинув 66-річний мешканець Попасної, його дружину поранено. Також у цьому місті отримав несумісні з життям поранення ще один чоловік.

"Щодо пошкоджень цивільної інфраструктури – зафіксовані руйнування будинків в Попасній, Лисичанську та Новодружеську", – наголосив голова Луганської ОВА.

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