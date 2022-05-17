Окупанти вночі обстріляли кілька областей України

Зокрема, в Київській області вночі пролунали вибухи

Як стверджується, ракети окупантів були збиті на Київщині системою ППО. / Фото: Колаж: Сьогодні

Під ранок 17 травня російські окупанти знову завдали ракетних ударів по різних областях України. Цього разу під ударами опинилися Київщина, Харківщина та Чернігівщина.

Що відомо

Як зазначається, в Київській області вночі пролунали вибухи. За попередньою інформацією, ворожі ракети були збиті системою ППО. У самому Києві "прильотів" за ніч не було.

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Водночас повітряна тривога тривала досить довго, близько трьох годин.

Також стало відомо про один "приліт" на Харківщині.

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"Приліт" в області! 'Залишайтеся в укритті! Наразі відомо про один приліт. Зараз тиша", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, Ігор Мосійчук зазначив у Facebook, що російські окупанти завдали ракетного удару по військовій інфраструктурі на Чернігівщині. Ситуація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, командир відділення 25-ї артилерійської бригади ЗС РФ, який потрапив у полон ЗСУ під Циркунами, зізнався, що отримував накази обстрілювати житлові квартали Харкова з артилерії. Відео сповіді опублікувала СБУ.

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