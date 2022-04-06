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Окупанти завдали ракетного удару по Вінницькій області

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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6 квітня, 10:58
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Борзов закликав усіх не нехтувати сигналами повітряної тривоги
Окупанти продовжують обстрілювати українські міста
Окупанти продовжують обстрілювати українські міста / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові продовжують бомбардувати українські міста. Сьогодні окупанти випустили ракети на Вінниччині.

Про це повідомляє голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. Telegram-каналі .

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Наразі місцева влада уточнює інформацію про постраждалих та руйнування.

Борзов закликав місцевих жителів не писати у соціальних мережах про те, де впала ракета. Не можна публікувати фото, відео, текст. Все це може використати ворог для коригування вогню.

Він наголосив на важливості реагування на повітряну тривогу.

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"Коли лунають сирени, потрібно негайно спускатися в укриття, а не нехтувати цим правилом", – сказав він.

Вінницька область

  • На Вінниччині волонтерка притулила 28 тварин, яких покинули переселенці . Жінка лікує домашніх улюбленців, стерилізує їх та шукає їм нових, відповідальних господарів.
  • Поліцейські на Вінниччині затримали диверсійну групу, що працювала на ворога . П'ять переселенців із Харківщини оселилися у Гайсинському районі, постійно були на зв'язку з російськими військовими та передавали їм зібрану інформацію.
  • Також ЗСУ за допомогою ППО збили три крилаті ракети російських окупантів . На щастя, ніхто не постраждав.
  • У Вінниці російські війська повністю знищили місцевий аеропорт. До нього прилетіло 8 ракет. На аеродромі також базується 456 окрема змішана авіаційна бригада (Ан-26, Ан-24, Мі-8).
  • З-під завалів на території аеропорту "Вінниця", де вчора, 6 березня, окупанти влаштували обстріл, дістали вже 15 людей. Є також загиблі військові та цивільні. На місці продовжують працювати рятувальники.

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