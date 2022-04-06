Окупанти завдали ракетного удару по Вінницькій області

Борзов закликав усіх не нехтувати сигналами повітряної тривоги

Окупанти продовжують обстрілювати українські міста / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові продовжують бомбардувати українські міста. Сьогодні окупанти випустили ракети на Вінниччині.

Про це повідомляє голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. Telegram-каналі .

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Наразі місцева влада уточнює інформацію про постраждалих та руйнування.

Борзов закликав місцевих жителів не писати у соціальних мережах про те, де впала ракета. Не можна публікувати фото, відео, текст. Все це може використати ворог для коригування вогню.

Він наголосив на важливості реагування на повітряну тривогу.

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"Коли лунають сирени, потрібно негайно спускатися в укриття, а не нехтувати цим правилом", – сказав він.

Вінницька область