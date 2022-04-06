Окупанти завдали ракетного удару по Вінницькій області

Російські військові продовжують бомбардувати українські міста. Сьогодні окупанти випустили ракети на Вінниччині.
Про це повідомляє голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. Telegram-каналі .
Наразі місцева влада уточнює інформацію про постраждалих та руйнування.
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Борзов закликав місцевих жителів не писати у соціальних мережах про те, де впала ракета. Не можна публікувати фото, відео, текст. Все це може використати ворог для коригування вогню.
Він наголосив на важливості реагування на повітряну тривогу.
"Коли лунають сирени, потрібно негайно спускатися в укриття, а не нехтувати цим правилом", – сказав він.
Вінницька область
- На Вінниччині волонтерка притулила 28 тварин, яких покинули переселенці . Жінка лікує домашніх улюбленців, стерилізує їх та шукає їм нових, відповідальних господарів.
- Поліцейські на Вінниччині затримали диверсійну групу, що працювала на ворога . П'ять переселенців із Харківщини оселилися у Гайсинському районі, постійно були на зв'язку з російськими військовими та передавали їм зібрану інформацію.
- Також ЗСУ за допомогою ППО збили три крилаті ракети російських окупантів . На щастя, ніхто не постраждав.
- У Вінниці російські війська повністю знищили місцевий аеропорт. До нього прилетіло 8 ракет. На аеродромі також базується 456 окрема змішана авіаційна бригада (Ан-26, Ан-24, Мі-8).
- З-під завалів на території аеропорту "Вінниця", де вчора, 6 березня, окупанти влаштували обстріл, дістали вже 15 людей. Є також загиблі військові та цивільні. На місці продовжують працювати рятувальники.