Жертв та постраждалих внаслідок обстрілу немає, але на місці сталася пожежа

Сергій Гамалій розповів про ракетні удари / Фото: Колаж: Сьогодні

В ніч на 12 квітня окупанти завдали ракетного удару по Хмельницькій області. Військові РФ поцілили в інфраструктурний об'єкт, внаслідок чого сталася пожежа, яку нині ліквідовано.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у Telegram.

Реклама

"Вночі ворог ракетним ударом атакував інфраструктурний об'єкт на території Хмельницької області. В результаті удару виникла пожежа, яку вже ліквідовано", – йдеться у повідомленні.

Також повідомляють, що жертв та постраждалих від атаки ворога немає.

Реклама

Окупанти завдали трьох ракетних ударів по Хмельниччині

Військові РФ завдали три удари по промислових об'єктах у Хмельницькій області 30 березня. Рятувальники локалізували пожежі. Про це розповів начальник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у Telegram.

"Хмельницька область. Вчора вдень російський агресор завдав ракетного удару по військовому об‘єкту у місті Старокостянтинів. Вночі було три удари по промислових об‘єктах області. Пожежі локалізовані силами ДСНС. Інформація щодо постраждалих перевіряється", – сказав Гамалій.

Читайте також:

Реклама