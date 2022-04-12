В ніч на 12 квітня окупанти завдали ракетного удару по Хмельницькій області. Військові РФ поцілили в інфраструктурний об'єкт, внаслідок чого сталася пожежа, яку нині ліквідовано.
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у Telegram.
"Вночі ворог ракетним ударом атакував інфраструктурний об'єкт на території Хмельницької області. В результаті удару виникла пожежа, яку вже ліквідовано", – йдеться у повідомленні.
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Також повідомляють, що жертв та постраждалих від атаки ворога немає.
Окупанти завдали трьох ракетних ударів по Хмельниччині
Військові РФ завдали три удари по промислових об'єктах у Хмельницькій області 30 березня. Рятувальники локалізували пожежі. Про це розповів начальник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у Telegram.
"Хмельницька область. Вчора вдень російський агресор завдав ракетного удару по військовому об‘єкту у місті Старокостянтинів. Вночі було три удари по промислових об‘єктах області. Пожежі локалізовані силами ДСНС. Інформація щодо постраждалих перевіряється", – сказав Гамалій.
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