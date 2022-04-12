Жертв и пострадавших в результате обстрела нет, но на месте произошел пожар

Сергей Гамалий рассказал о ракетных ударах / Фото: Коллаж: Сегодня

В ночь на 12 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. Военные РФ попали в инфраструктурный объект, в результате чего произошел пожар, который в настоящее время ликвидирован.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в Telegram.

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"Ночью враг ракетным ударом атаковал инфраструктурный объект на территории Хмельницкой области. В результате удара был пожар, который уже ликвидирован", - говорится в сообщении.

Также сообщают, что жертв и пострадавших от атаки врага нет.

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Оккупанты нанесли три ракетных удара по Хмельницкой области

Военные РФ нанесли три удара по промышленным объектам в Хмельницкой области 30 марта. Спасатели локализовали пожары. Об этом сообщал начальник Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в Telegram.

"Хмельницкая область. Вчера днем российский агрессор нанес ракетный удар по военному объекту в городе Староконстантинов. Ночью произошло три удара по промышленным объектам области. Пожары локализованы силами ГСЧС. Информация о пострадавших проверяется" , – сказал Гамалий.

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