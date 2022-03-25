Окупанти блокують Суми та Харків, але зазнають великих втрат – зведення Генштабу ЗСУ

Російські окупанти зазнають втрат, але продовжують атакувати міста України. Фото: колаж "Сьогодні"

За 24 березня російські окупанти частково досягли успіху в Донецькому операційному районі щодо продовження тимчасового утримання сухопутного коридору між Ростовською Областю та ТОТ АР Крим. Водночас ворог продовжує зазнавати втрат.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

На Поліському напрямку ворог визначеним угрупуванням наступальних дій не проводив, продовжив нанесення артилерійських та авіаційних ударів, намагається відновити положення своїх сил в районах міст Києва та Макарова.

На Сіверському напрямку противник силами визначених підрозділів намагається зосередити сили і засоби для відновлення наступальних дій. Здійснює невдалі спроби блокування Чернігова. Реклама

На Броварському напрямку перейшов до оборони, здійснює інженерне обладнання позицій. Ймовірно, противник намагатиметься вкотре відновити наступальні дії у напрямку на міста Бровари та Бориспіль з метою блокування столиці України, міста Києва зі східного напрямку.

На Слобожанському напрямку противник здійснює блокування міст Суми та Харків. Завдає ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Намагається поновити наступальні дії в районі міста Ізюм, несе втрати.

Відзначається виведення окремих підрозділів окупаційних військ, що діють у зазначеному районі, на територію російської федерації у зв’язку з втратами більше ніж 50 відсотків особового складу. Реклама

На Донецькому напрямку противник утримує займані рубежі. Основні зусилля зосереджує на захопленні міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь, успіху не має.

На Запорізькому напрямку силами до п’яти БТГр перейшов до оборони.

На Південнобузькому напрямку противник силами угруповання займає встановлені рубежі оборони, намагається здійснювати заходи з відновлення боєздатності підрозділів та поповнення запісів.