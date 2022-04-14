Оприлюднено мапу, куди російські мародери відправляли награбоване в Україні

Оприлюднено мапу посилок, куди російські військові відправляють награбоване в Україні. Отримано доступ до даних кур'єрської служби, через яку солдати російської армії відправляли награбоване в українські мирні сім'ї.
Після відступу з Київської області мародери відправляли ці речі з білоруського Мозиря, російського Курська та Залізногірська та інших прикордонних міст.
На цій карті доступна повна інформація про російську армію мародерів – де вони проживають і куди відправляли награбоване. Карта оновлюватиметься.
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"Ми отримали доступ до даних кур'єрської служби, через яку солдати російської армії відправляли награбоване в українські мирні сім'ї. Після відступу з Київської області мародери відправляли ці речі з білоруського Мозиря, російського Курська та Залізногорська та інших прикордонних міст. На цій карті доступна повна інформація про російську армію мародерів – де вони проживають і куди відправляли награбоване. Карта оновлюватиметься", – йдеться у повідомленні.
Мародерство серед військових РФ
- У Херсоні окупанти спалили ТРЦ "Фабрика", пограбували продуктовий та магазин сантехніки – зайшли та забрали унітази.
- Також російські загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини, відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку і навіть грабують церкви
- 27 лютого у Верхньому Рогачику Херсонської області окупанти винесли сейф із грошима з відділення ПриватБанку.
- 1 березня російські військові пограбували супермаркет у Бобровиці Чернігівської області. Солдати відкрили касу, забрали харчові продукти.
- У місті Корюківка Чернігівської області окупанти вночі обікрали церкву. У пошуках їжі, військові РФ не погребували копатися навіть у пакетах з недоїдками.