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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Оприлюднено мапу, куди російські мародери відправляли награбоване в Україні

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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14 квітня, 23:02
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Можна простежити, звідки і що відправляли російські окупанти
Солдати РФ награблене відправляли через пошту
Солдати РФ награблене відправляли через пошту / Фото: Колаж: Сьогодні

Оприлюднено мапу посилок, куди російські військові відправляють награбоване в Україні. Отримано доступ до даних кур'єрської служби, через яку солдати російської армії відправляли награбоване в українські мирні сім'ї.

Після відступу з Київської області мародери відправляли ці речі з білоруського Мозиря, російського Курська та Залізногірська та інших прикордонних міст.

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На цій карті доступна повна інформація про російську армію мародерів – де вони проживають і куди відправляли награбоване. Карта оновлюватиметься.

"Ми отримали доступ до даних кур'єрської служби, через яку солдати російської армії відправляли награбоване в українські мирні сім'ї. Після відступу з Київської області мародери відправляли ці речі з білоруського Мозиря, російського Курська та Залізногорська та інших прикордонних міст. На цій карті доступна повна інформація про російську армію мародерів – де вони проживають і куди відправляли награбоване. Карта оновлюватиметься", йдеться у повідомленні.

Мародерство серед військових РФ

  • У Херсоні окупанти спалили ТРЦ "Фабрика", пограбували продуктовий та магазин сантехніки – зайшли та забрали унітази.
  • Також російські загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини, відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку і навіть грабують церкви
  • 27 лютого у Верхньому Рогачику Херсонської області окупанти винесли сейф із грошима з відділення ПриватБанку.
  • 1 березня російські військові пограбували супермаркет у Бобровиці Чернігівської області. Солдати відкрили касу, забрали харчові продукти.
  • У місті Корюківка Чернігівської області окупанти вночі обікрали церкву. У пошуках їжі, військові РФ не погребували копатися навіть у пакетах з недоїдками.

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Віктор Івчук - полковник медичної служби, начальник військового госпіталю міста Маріуполь. Нині він з відважною командою медиків безперервно оперує та продовжує рятувати життя побратимів та цивільних мешканців в бомбосховищах міста-мученика. За особисту мужність та самопожертву отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
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Роман та Леонід Бутусини – солдати ЗСУ, сини добровольця з Калуського району (Прикарпаття), який у 2014-му з дружиною та 12 дітьми переїхав із російського Владивостока в Україну та пішов воювати на Донбас. У лютому 2022-го сини надійшли, як їхній батько. І загинули смертю хоробрих, спиною до спини, захищаючи один одного і країну, що стала справжнім будинком.

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