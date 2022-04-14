Обнародована карта, куда российские мародеры оправляли награбленное в Украине

Можно проследить откуда и что отправляли российские оккупанты

Солдаты РФ награбленное отправляли через почту / Фото: Коллаж: Сегодня

Обнародована карта посылок, куда российские военные отправляют награбленное в Украине. Получен доступ к данным курьерской службы, через которую солдаты российской армии отправляли награбленное в украинские мирные семьи.

После отступления из Киевской области мародеры отправляли эти вещи из белорусского Мозыря, русского Курска и Железногорска и других пограничных городов.

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На этой карте доступна полная информация о русской армии мародеров – где они проживают и куда отправляли награбленное. Карта будет обновляться.

"Мы получили доступ к данным курьерской службы, через которую солдаты российской армии отправляли награбленное в украинские мирные семьи. После отступления из Киевской области мародеры отправляли эти вещи из белорусского Мозыря, русского Курска и Железногорска и других пограничных городов. На этой карте доступна полная информация о русской армии мародеров – где они проживают и куда отправляли награбленное. Карта будет обновляться", – говорится в сообщении.

Мародерство среди военных РФ