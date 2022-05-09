Неможливо відірватись! Десантники блискавично знищили ворожий танк із "Джавеліна" (відео)

На опублікованому відео видно результат точного пострілу по ворожій техніці

Українці б'ють російських окупантів з "Джавелінів". / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські десантники 25-ї окремої десантно-штурмової бригади Січеслав десантно-штурмових військ ЗСУ блискавично знищили танк російських окупантів. Застосували захисники України протитанковий ракетний комплекс "Джавелін". Відео роботи українських військових розмістив Генштаб ЗСУ.

На відео видно, як палає техніка окупантів після точного пострілу десантників по ворожій цілі.

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Україна отримала ще 5 тисяч "Джавелінів"

Раніше стало відомо, що до 6 травня в Україну будуть поставлені ще 5000 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі зазначив, що "Джавеліни" нададуть Україні в рамках військової допомоги в боротьбі з російською агресією.

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Втрати росіян у війні з Україною

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 09.05 орієнтовно склали:

особового складу 25 650 осіб ліквідовано;

танків – 1145;

бойових броньованих машин – 2764;

артилерійських систем – 513;

РСЗВ – 185;

засобів ППО – 87;

літаків – 199;

вертольотів – 158;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1970;

кораблів – 12;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377;

спеціальної техніки – 41;

крилатих ракет – 94.

Найбільші втрати противника за 8 травня спостерігалися на Авдіївському напрямку.

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