Немає запаски – немає "Тайфуну"! У Київській області росіяни спалили свій суперновий броньовик (фото)

Російські військові знищили власну машину через відсутність запасного колеса. Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.

За його словами, КамАЗ-53949 "Тайфун" росіяни вважають вершиною свого військового автомобілебудування. Він наводить технічні дані: колісна формула 4х4, американський дизельний мотор Cummins потужністю 350 кінських сил.

"На околиці Здвижівки стоїть ось такий бронеавтомобіль... Його прийняли на озброєння російських десантних підрозділів тільки минулого року. Суперновинка. Але підвели його, виявляється, не українці. Новий агрегат спалили самі російські десантники. Власне. Тому що пробив колесо. А запаскою машина вартістю кілька сотень тисяч доларів просто не була укомплектована, коли орки тікали до Білорусі. Російська логістика, корупція та тупість ось наші надійні союзники", — пише журналіст.